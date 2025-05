Tommaso Zorzi si racconta: dalla cocaina alle nuove consapevolezze sul denaro e le amicizie

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Tommaso Zorzi, noto influencer e personaggio televisivo, ha recentemente rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, in cui ha parlato apertamente di esperienze passate, delle sue relazioni e del suo rapporto con il denaro. Dopo aver vissuto momenti di eccesso nella sua giovinezza, Zorzi si mostra oggi più maturo e consapevole delle proprie scelte, rivelando dettagli significativi sulla sua vita e sulle sue priorità.

Un passato di eccessi e la consapevolezza attuale

Nell’intervista, Zorzi non ha esitato a discutere del suo passato, ammettendo di aver fatto uso di cocaina in discoteche glamour di Milano. Riconosce che si trattava di un comportamento impulsivo, motivato dalla voglia di divertirsi e di sentirsi parte di un ambiente vivace. “L’ho usata per fare il cretino”, ha dichiarato, sottolineando che non ha mai sviluppato una vera e propria dipendenza dalla sostanza. La sua decisione di parlare di questo aspetto della sua vita è dettata dalla volontà di affrontare il tema con sincerità, senza nascondere le proprie esperienze. “Ho la spina dorsale di poterlo raccontare perché è una cosa che prendo molto sul serio”, ha affermato, evidenziando come la sua vita sia cambiata e come abbia imparato dai propri errori.

Zorzi ha anche rivelato che è stata sua madre a fargli notare i comportamenti rischiosi, un momento di riflessione che lo ha portato a riconsiderare le sue scelte. Oggi, il giovane influencer si sente più consapevole e responsabile, pronto a mettere da parte gli eccessi giovanili per concentrarsi su relazioni più autentiche e significative.

La generosità e il rapporto con le amicizie

Un altro tema centrale dell’intervista riguarda il suo approccio alle relazioni e alla generosità. Zorzi ha affermato di essere una persona generosa, non solo nei confronti degli amici, ma anche con chi lo circonda. “Io pago sempre”, ha dichiarato, spiegando che non ha problemi a coprire le spese quando si trova in compagnia, anche se è consapevole che alcune persone possano approfittarsi della sua disponibilità. Tuttavia, per lui, la compagnia e le relazioni umane sono più importanti del denaro speso.

Zorzi ha rivelato di avere un cerchio ristretto di amici veri, con i quali condivide una connessione autentica, lontana dal mondo dello spettacolo. Nonostante i buoni rapporti con molte persone nel settore, ha sottolineato che le sue amicizie più profonde si trovano al di fuori di quel contesto. Questo approccio selettivo alle relazioni riflette la sua crescita personale e la sua volontà di circondarsi di persone che lo supportano e lo comprendono.

Un nuovo rapporto con il denaro

Nel corso dell’intervista, Zorzi ha anche parlato del suo rapporto con il denaro, rivelando come sia cambiato nel tempo. Proveniente da una famiglia benestante, ha iniziato la sua carriera partecipando a “Riccanza“, un programma che mostrava lo stile di vita dei giovani figli di papà. Tuttavia, Zorzi ha affermato di non rinnegare quel periodo, ma di aver sviluppato una nuova consapevolezza riguardo al denaro. “Ora posso dire di avere un rapporto diverso con il denaro”, ha spiegato, sottolineando come, inizialmente, i soldi fossero per lui un concetto astratto, privo di significato.

Oggi, Zorzi si sente orgoglioso dei suoi successi e ha imparato a gestire le proprie finanze in modo più responsabile. Ha investito i suoi guadagni in una piccola casa a Pantelleria, un acquisto che rappresenta per lui un traguardo personale. “Con i primi guadagni ho scoperto la soddisfazione di pensare ‘Ce l’ho fatta io'”, ha dichiarato, evidenziando l’importanza di costruire il proprio percorso in modo autonomo.

Inoltre, ha affermato di essere molto attento alle spese quotidiane, evitando gli eccessi e limitando gli acquisti di abbigliamento. “Di vestiti ho gli armadi pieni e non ne compro più”, ha detto, dimostrando un approccio più sobrio e consapevole alla vita.

Un tributo a Maurizio Costanzo

Infine, Zorzi ha voluto ricordare Maurizio Costanzo, una figura fondamentale nella sua carriera. “Per me era un papà televisivo”, ha affermato, sottolineando come Costanzo lo abbia accolto nel suo programma, offrendogli la libertà di esprimersi. Zorzi ha riconosciuto l’importanza di avere avuto un mentore come Costanzo, che ha sempre sostenuto la libertà di parola e di opinione, valori che Zorzi continua a portare avanti nella sua vita e carriera.

