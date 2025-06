Wanda Nara torna in Italia e sfoggia la sua lussuosa Birkin: il regalo di Mauro Icardi

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Wanda Nara, nota soubrette e conduttrice, è recentemente tornata in Italia per partecipare al programma “Sognando Ballando con le Stelle“. Durante la sua visita, ha colto l’occasione per mostrare uno degli accessori più esclusivi del suo guardaroba, attirando l’attenzione dei media e dei fan. La sua presenza nel Bel Paese è stata segnata da eventi significativi, tra cui un’udienza di divorzio a Milano e la partecipazione a un’importante finale di calcio a Roma.

Il ritorno di Wanda Nara in Italia

La conduttrice argentina ha fatto il suo ingresso in Italia con un programma fitto di impegni. Prima di partecipare alla trasmissione di Milly Carlucci, si è recata a Milano per affrontare questioni legali legate al suo divorzio da Mauro Icardi. Successivamente, si è spostata a Roma per assistere a “Sognando Ballando con le Stelle“, un evento che ha richiamato l’attenzione di molti appassionati di danza e spettacolo. La sua presenza ha generato un notevole interesse, non solo per il suo talento, ma anche per il suo stile inconfondibile.

Wanda ha sempre avuto un forte legame con il mondo dello spettacolo e della moda, e il suo ritorno in Italia non ha fatto altro che confermare il suo status di icona. Durante la sua permanenza, ha condiviso momenti sui social, mostrando non solo il suo outfit, ma anche i regali ricevuti dal suo ex marito, Mauro Icardi, che continuano a far discutere.

La borsa di lusso di Wanda Nara

Uno degli accessori che ha catturato l’attenzione è stata la sua straordinaria Himalaya Birkin 30 di Hèrmes. Questo modello è considerato uno dei più desiderati dai collezionisti, grazie alla sua esclusività e al suo design unico. La borsa è realizzata in pelle di coccodrillo Niloticus e presenta dettagli in oro bianco 18 carati, arricchita da diamanti incastonati. Valutata circa 300.000 euro, è un regalo che Mauro Icardi ha fatto a Wanda nel tentativo di riconciliarsi dopo il suo tradimento con China Suarez.

Wanda ha rivelato che la borsa ha un significato speciale per lei, tanto da affermare di “conservarla e, se possibile, ci dormo”. Questo accessorio non è solo un simbolo di lusso, ma anche un ricordo di un periodo complesso della sua vita. La Birkin è diventata un oggetto di culto, posseduta da celebrità come Jennifer Lopez, Kim Kardashian e Chiara Ferragni, rendendo la sua presenza nel guardaroba di Wanda ancora più significativa.

Il valore della Birkin e il suo significato

La Himalaya Birkin è stata venduta per la prima volta nel 2017 a un prezzo di 180.000 euro, diventando rapidamente la borsa più costosa al mondo. La sua rarità e il suo design distintivo, che ricorda le montagne dell’Himalaya, contribuiscono al suo fascino. Wanda ha spiegato che la difficoltà di reperire questo modello sul mercato è uno dei motivi del suo elevato prezzo. La showgirl ha affermato: “È difficile da trovare, ma si può comprare online. Se me la sono tenuta? Certo che me la tengo, quasi ci dormo con la borsa! È il mio secondo amore”.

Nonostante il valore affettivo e monetario della Birkin, Wanda ha scelto di non perdonare Mauro Icardi, mantenendo il regalo come simbolo di un legame che non può essere ricostituito. Oggi, la borsa è un pezzo ambito dai collezionisti, rendendo improbabile che Icardi possa trovare un altro accessorio simile da regalare a China Suarez.

Altri regali di Mauro Icardi

Oltre alla Birkin, Wanda ha rivelato di aver ricevuto altri regali di lusso da Mauro Icardi. Recentemente, il calciatore ha donato a China un borsone da viaggio Louis Vuitton del valore di circa 2.000 euro e un anello Cartier dal valore di 20.000 euro. Anche se i due ex coniugi hanno preso strade diverse, Icardi continua a dimostrare la sua generosità nei confronti delle donne della sua vita. Nonostante le controversie e le difficoltà, il suo nome rimane legato a un’immagine di opulenza e stile, che continua a far parlare di sé nel mondo del gossip e della cronaca rosa.

