Wanda Nara smentisce flirt con Achraf Hakimi e rivela segreti del suo passato amoroso

Wanda Nara continua a far parlare di sé nel mondo del gossip. La 38enne imprenditrice e ex moglie del calciatore Mauro Icardi ha recentemente affrontato le voci riguardanti una presunta relazione con Achraf Hakimi, attuale giocatore del Paris Saint-Germain. Le speculazioni sono emerse dopo che Nara ha assistito alla finale di Champions League, soggiornando nello stesso hotel della squadra parigina. In un’intervista, ha chiarito la situazione e ha condiviso dettagli inediti sulla sua vita sentimentale.

Wanda Nara e Achraf Hakimi: la verità sul presunto flirt

Da Ibiza, dove si trova dopo aver partecipato al programma “Sognando Ballando con le stelle” condotto da Milly Carlucci, Wanda Nara ha smentito categoricamente ogni coinvolgimento romantico con Achraf Hakimi. In un collegamento telefonico con il programma argentino “LAM”, ha dichiarato: “Non stiamo insieme”, ridendo della situazione. Ha aggiunto che le voci su di lei e Hakimi sono solo speculazioni, affermando: “Ogni giorno esce una nuova persona, un sacco di nomi”.

Wanda ha sottolineato di essere attualmente single e di divertirsi in questa fase della sua vita. Ha chiarito di non voler essere coinvolta in relazioni inappropriate, affermando: “Non mi impegnerei mai con qualcuno che ha una relazione”. La Nara ha anche accennato a un invito ricevuto per la finale di Champions League, spiegando di avere buoni rapporti con il Paris Saint-Germain. Dopo la sua tumultuosa relazione con il rapper L-Gante, sembra che Wanda voglia prendersi del tempo per sé stessa.

Il silenzio di Achraf Hakimi e il passato di Wanda Nara

Attualmente, Achraf Hakimi non ha rilasciato commenti riguardo alle affermazioni di Wanda Nara. L’ex calciatore Hiba Abouk, ex moglie di Hakimi, ha avuto una relazione di lunga durata con lui, dalla quale sono nati due figli. Tuttavia, la coppia ha affrontato una crisi, culminata con la richiesta di divorzio da parte di Hiba, che ha cercato di ottenere la metà delle proprietà del calciatore. Sorprendentemente, il tribunale ha rivelato che Hakimi non possiede beni, poiché tutto è intestato a sua madre.

Questa situazione ha messo in evidenza le complicazioni legate alle relazioni tra celebrità, dove le questioni legali e finanziarie si intrecciano con le dinamiche personali. La vicenda di Hakimi e Abouk è solo un esempio di come il mondo del calcio possa influenzare le vite private dei suoi protagonisti.

Nuove rivelazioni su Keita Baldé e la vita amorosa di Wanda Nara

Durante l’intervista a “LAM”, Wanda Nara ha anche rivelato dettagli sulla sua relazione clandestina con Keita Baldé, ex giocatore di Lazio e Inter. I due si sono avvicinati mentre Wanda era ancora sposata con Mauro Icardi e Baldé con Simona Guatieri. Nara ha affermato che la loro relazione è iniziata dopo il tradimento di Icardi con China Suarez, sottolineando che ci sono prove video che confermano le date.

Mauro Icardi ha scoperto il tradimento della moglie attraverso le telecamere di sorveglianza della loro casa a Milano. Nonostante il coinvolgimento di Baldé in una relazione, Wanda ha difeso le sue scelte, affermando che lui e la moglie vivevano in paesi diversi. Attualmente, Keita Baldé è tornato con Simona Guatieri, con la quale ha due figli. La Guatieri ha espresso più volte il suo disappunto nei confronti di Wanda Nara, ma ha deciso di perdonare il marito dopo un breve periodo di separazione.

Nel frattempo, Mauro Icardi ha intrapreso azioni legali contro Wanda per adulterio, ma il giudice non ha ancora preso una decisione definitiva. L’ultima udienza per il divorzio, tenutasi in Italia, ha rivelato complicazioni inaspettate, rendendo la situazione ancora più intricata.

