Vittorio Sgarbi torna alla ribalta: il critico d’arte parla della sua salute e della fidanzata

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Vittorio Sgarbi, noto critico d’arte e figura controversa del panorama culturale italiano, ha recentemente riacquistato visibilità dopo un periodo di silenzio dovuto a problemi di salute. La sua fidanzata, Sabrina Colle, ha condiviso un momento intimo tra i due su Instagram, in cui Sgarbi riceve gli auguri per il suo compleanno, accompagnati da una dedica affettuosa. Questo evento segna un ritorno alla normalità per Sgarbi, che ha affrontato sfide personali significative negli ultimi mesi.

Un compleanno speciale e un messaggio d’amore

L’8 maggio, data del compleanno di Vittorio Sgarbi, è stata celebrata in modo particolare dalla fidanzata Sabrina Colle, che ha pubblicato una foto dei due mentre si scambiano un bacio, replicando una posa di una statua che si trova dietro di loro. Nella didascalia, Sabrina ha scritto: «Oggi, 8 maggio, è il tuo compleanno e il mondo ha il nuovo Papa», un riferimento al recente Conclave. La dedica prosegue con un messaggio di amore e gratitudine: «”La pace sia con voi” è la benedizione che arriva dappertutto e anche a te, amore mio, che mi hai fatto vedere il Mondo in una maniera originale e mai scontata». Questo gesto ha messo in luce il supporto emotivo che Sabrina ha offerto a Sgarbi durante i momenti difficili.

La salute di Vittorio Sgarbi: un percorso di recupero

Dopo un ricovero al Policlinico Gemelli di Roma per depressione, Vittorio Sgarbi ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, in cui ha rassicurato i suoi sostenitori riguardo al suo stato di salute. Sgarbi ha dichiarato di sentirsi «molto meglio», evidenziando un miglioramento significativo nel suo benessere psicologico. Durante il periodo di ricovero, il critico d’arte ha seguito con attenzione le fasi del Conclave, notando un cambiamento nel modo di operare del nuovo Papa rispetto al suo predecessore. Ha descritto il nuovo pontefice, Prevost, come qualcuno con un «atteggiamento più curiale», pur riconoscendo che continua a seguire la linea di Papa Francesco. Sgarbi ha anche commentato le recenti dichiarazioni di Leone XIV, apprezzando la frase sulla pace disarmata e disarmante, e ha espresso un’opinione critica nei confronti di Donald Trump, definendolo una caricatura.

Il ruolo di Sabrina Colle nella vita di Sgarbi

Nell’intervista a Repubblica, Sgarbi ha messo in evidenza l’importanza della sua fidanzata Sabrina Colle durante i momenti difficili che ha affrontato. Ha affermato che la sua vicinanza è stata fondamentale per il suo recupero, sottolineando come il supporto emotivo possa fare la differenza in situazioni di crisi. La presenza di Sabrina non solo ha contribuito al suo benessere, ma ha anche rappresentato un faro di luce in un periodo buio. La loro relazione sembra essere un elemento di stabilità e conforto per Sgarbi, che ha trovato in Sabrina una compagna capace di sostenerlo nei momenti più complessi.

Ultimo aggiornamento: venerdì 9 maggio 2025, 18:06.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!