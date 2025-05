Charlize Theron racconta come i suoi figli la tengano umile durante il talk show di Jimmy Kimmel

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Charlize Theron, famosa attrice sudafricana e vincitrice di un premio Oscar, è stata ospite del programma “Jimmy Kimmel Live!” dove ha condiviso aneddoti divertenti e toccanti sulla sua vita familiare. Durante l’intervista, ha rivelato come i suoi figli, Jackson di 12 anni e August di 9 anni, non sembrano impressionati dalla sua carriera nel mondo del cinema, un aspetto che, secondo lei, la aiuta a rimanere con i piedi per terra.

Il rapporto di Charlize Theron con i suoi figli

Nel corso della trasmissione, Charlize ha descritto il suo rapporto con i figli, sottolineando come la loro mancanza di rispetto per la sua carriera la sorprenda. “I miei figli non hanno alcun rispetto per me. È semplicemente incredibile”, ha dichiarato l’attrice. Nonostante il suo successo e i riconoscimenti ricevuti, come un Oscar, i suoi bambini non sembrano essere colpiti dalla sua fama. Questo atteggiamento, secondo Theron, è fondamentale per mantenere un senso di umiltà e autenticità nella sua vita.

Un episodio significativo che ha condiviso riguarda le riprese del film “The Old Guard 2“. Durante la lavorazione, Charlize ha dovuto affrontare una sequenza d’azione estremamente complessa, girata in gran parte su un elicottero vero. “Ci sono volute circa due settimane per girarla, e io pensavo: ‘Wow, l’ho appena fatto, è davvero incredibile'”, ha raccontato. Tuttavia, la reazione dei suoi figli non è stata quella che si aspettava.

Un aneddoto divertente sull’elicottero

Charlize ha riportato un episodio che mette in luce la loro percezione del suo lavoro. “Ieri mia figlia ha guardato un poster di Tom Cruise e ha detto: ‘È strano, sembra molto più figo di te quando eri appesa all’elicottero‘. Io ho risposto: ‘Ma io ero appesa all’elicottero, un po’ di credito no?'” Questo scambio ha messo in evidenza come i suoi figli non si lascino influenzare dalla fama della madre, mantenendo un approccio genuino e diretto nei suoi confronti.

La star ha evidenziato come questo tipo di interazione con i suoi figli la aiuti a non prendersi troppo sul serio e a rimanere ancorata alla realtà. Nonostante la sua carriera di successo, il suo ruolo di madre rimane la sua priorità principale, e i suoi figli la ricordano costantemente di questo.

Il futuro di Charlize Theron nel cinema

Charlize Theron tornerà presto sullo schermo nel sequel di “The Old Guard“, previsto per il 2 luglio su Netflix. Questo film segue il successo del primo capitolo, uscito nel 2020, in cui l’attrice ha recitato al fianco di un cast di talenti, tra cui Kiki Layne, Matthias Schoenaerts, Chiwetel Ejiofor, Luca Marinelli e Marwan Kenzari.

Il franchise di “The Old Guard” è basato sul fumetto omonimo scritto da Greg Rucka, e ha riscosso un notevole successo di pubblico e critica. La presenza di Charlize nel sequel promette di portare nuove emozioni e avventure, continuando a esplorare temi di immortalità e lotta per la giustizia.

Con il suo talento e la sua dedizione, Charlize Theron continua a essere una figura di spicco nel panorama cinematografico, mentre il suo legame con i figli le offre una prospettiva unica e umile sulla vita.

