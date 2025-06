Visita di Alexandra di Hannover a Madrid: un incontro familiare e momenti di svago

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Alexandra di Hannover è recentemente giunta a Madrid accompagnata dal fidanzato Ben Sylvester Strautmann. La giovane, figlia di Carolina di Monaco, ha fatto tappa nella capitale spagnola per visitare il fratello Christian di Hannover e la cognata Sassa de Osma, ma soprattutto per stare vicino al padre Ernst di Hannover, che ha affrontato problemi di salute negli ultimi mesi. La visita arriva dopo un soggiorno a Cuba, dove Alexandra ha trascorso del tempo con la madre e il compagno, esplorando i luoghi caratteristici dell’Avana.

Un compleanno da festeggiare

La presenza di Alexandra a Madrid coincide con il 40° compleanno di suo fratello Christian, avvenuto il 1° giugno. Il secondogenito di Ernst di Hannover e Chantal Hochuli ha celebrato questo traguardo in un contesto intimo, circondato dalla moglie e dai tre figli: i gemelli Nicolás e Sofia, di quattro anni, e la piccola Alexia, recentemente battezzata in una cerimonia privata. La festa, mantenuta riservata, ha visto la partecipazione della sorella minore e del compagno di Alexandra, che è ormai considerato parte della famiglia Hannover. Nonostante il riserbo, la famiglia ha dimostrato di essere unita, anche se Sassa de Osma non ha condiviso auguri pubblici sui social media.

Esplorando Madrid

Durante il soggiorno nella capitale spagnola, Alexandra ha avuto l’opportunità di visitare vari luoghi emblematici. La cognata Sassa de Osma l’ha guidata attraverso alcuni dei suoi posti preferiti, tra cui Golda, un caffè con influenze ebraico-argentine, molto apprezzato dai giovani del jet set madrileno. Fondato nel 2021 da Martin Loeb e Alejandro Pitshany, Golda è diventato un punto di ritrovo per chi cerca un’atmosfera accogliente e un buon caffè. Qui, Alexandra ha potuto assaporare l’atmosfera vivace del quartiere di Las Salesas, noto per la sua eleganza e il suo stile di vita cosmopolita.

Un altro ristorante che ha catturato l’attenzione di Alexandra è stato Mo de Movimiento, un locale che promuove principi di sostenibilità e inclusione sociale. Situato in un ex teatro di oltre 1.000 metri quadrati, il ristorante offre un menu che valorizza ingredienti freschi e di stagione. Alexandra ha apprezzato in particolare la burrata con verdure, un piatto che riflette l’impegno del ristorante per la qualità e la responsabilità sociale.

La salute di Ernst di Hannover

Sebbene non sia stata avvistata in ospedale, la visita di Alexandra a Madrid coincide con il recente ricovero del padre, Ernst di Hannover, in una clinica della città. Secondo quanto riportato da ABC, Ernst è stato ricoverato per la terza volta in due mesi, con la clinica Ruber Internacional che è diventata il suo punto di riferimento per le cure. Qui riceve regolarmente visite dal figlio Christian e dall’artista Claudia Stilianopoulos, compagna di Ernst, che si prendono cura di lui con affetto.

Chi è Alexandra di Hannover

Nata il 20 luglio 1999 a Vöcklabruch, in Austria, Alexandra di Hannover ha sempre vissuto a Monaco con la madre, Carolina di Monaco. Ernst di Hannover, pretendente al trono del regno di Hannover e capo della casa reale, ha avuto un matrimonio con Carolina dal 1999, ma i due sono separati dal 2009, senza un divorzio ufficiale. La giovane rappresenta una nuova generazione della nobiltà europea, con un forte legame alle tradizioni familiari e un interesse per la vita sociale e culturale contemporanea.

