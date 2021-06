Vikings: Valhalla, un video ci porta sul set della serie spin-off di Netflix

“Vikings: Valhalla” è la serie spin-off di Netflix e si svolge oltre 100 anni dopo gli eventi di “Vikings”. Un video ci mostra le prime immagini del set.

Vikings: Valhalla: le prime immagini del set

Set sail behind the scenes of Vikings: Valhalla #GeekedWeek pic.twitter.com/gr3RCCsbjJ — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 7, 2021

Geeked Week di Netflix, ha rilasciato un primo sguardo dietro le quinte della prossima serie sequel “Vikings: Valhalla” Sebbene questa anticipazione non condivida nulla della storia dello show, mostra la portata di ciò che ci si può aspettare in Valhalla. La clip mostra tante navi vichinghe, grandi battaglie e scorci di come questo mondo si unisce. Vediamo la costruzione che è avvenuta per dare vita a questo mondo, così come tutto, dagli storyboard agli attori che si truccano.

Vikings è stato un enorme successo per sei stagioni, ma questa serie sequel è ambientata oltre un secolo dopo gli eventi della serie madre. “Valhalla” seguirà alcuni dei norvegesi più famosi di tutti i tempi durante quella che è conosciuta come la fine dell’era vichinga.

Sinossi e cast della nuova serie

La serie inizia all’inizio dell’XI secolo e racconta le leggendarie avventure di alcuni dei più famosi vichinghi vissuti: Leif Eriksson, Freydis Eriksdotter, Harald Hardrada e il re normanno Guglielmo il Conquistatore. Questi uomini e queste donne apriranno la strada mentre combattono per la sopravvivenza in un mondo in continua evoluzione ed evoluzione.

Vikings: Valhalla porta la firma del creatore di “Vikings” Michael Hirst e del co-sceneggiatore di “Die Hard” e “The Fugitive” Jeb Stuart. La serie vedrà Sam Corlett nei panni di Leif Eriksson, Frida Gustavsson nei panni di Freydis Eriksdotter, Jóhannes Haukur Jóhannesson nei panni di Olaf Haraldsson e David Oakes come Earl Godwin, e molti altri. Lo spin-off non ha ancora ricevuto una data di uscita su Netflix.

Francesca Reale

08/06/2021