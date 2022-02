Dalle ceneri della fortunatissima serie “Vikings”, arriva “Valhalla”, l’attesa serie sui discendenti vichinghi più forti che la storia ricordi.

Vikings: Valhalla, la nuova serie sta per arrivare

Buona giornata di Leif Erikson! Hinga dinga durgen!

Ok, bene, oggi non è in realtà il giorno di Leif Erikson, che sappiamo essere il giorno di festa più importante di tutti. Ma abbiamo qualcosa di quasi altrettanto eccitante per tutti i fan di Vikings.

È uscito finalmente il nuovo trailer finale di “Vikings: Valhalla”, la serie successiva a Vikings, la storia brutale e selvaggia dell’eroe norreno Ragnar Lothbrok.

Mentre lo show originale è stato presentato in anteprima sul canale History, Valhalla segna la prima puntata del franchise che verrà rilasciata su Netflix. Debutterà il 25 febbraio e, se il nuovo trailer è qualcosa da non perdere assolutamente.

Che anno è per le sanguinose storie vichinghe: il trailer di ‘Valhalla’ vanta molti parallelismi visivi con quello di ‘The Northman’ di Robert Eggers, anch’esso in uscita nella prima metà di quest’anno. Non è così ‘WOW’, come è il trailer di ‘The Northman’ con Willem Dafoe e Nicole Kidman, ma ha tutti gli aspetti di un qualcosa di violentemente epico. Nemici abbattuti sotto la pioggia, azione nel fango, spade, frecce, una parabola vichinga dei vecchi tempi. Anche Sam Corlett è dannatamente bravo ad interpretare Erikson, dopo la sua avventura nelle “Terrificanti Avventure di Sabrina” targate Netflix.

Ecco la sinossi ufficiale di Vikings: Valhalla

Ambientato oltre mille anni fa all’inizio dell’XI° secolo, Vikings: Valhalla racconta le eroiche avventure di alcuni dei più famosi vichinghi che siano mai vissuti: il leggendario esploratore Leif Erikson (Sam Corlett), sua sorella, la focosa e testarda Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson) e l’ambizioso principe nordico Harald Sigurdsson (Leo Suter). Mentre le tensioni tra i vichinghi e i reali inglesi raggiungono un sanguinoso punto di rottura e mentre i vichinghi stessi si scontrano sulle loro contrastanti credenze cristiane e pagane, questi tre vichinghi iniziano un viaggio epico che li porterà attraverso gli oceani e attraverso i campi di battaglia, da Kattegat all’Inghilterra e oltre, mentre combattono per la sopravvivenza e la gloria. Vikings: Valhalla, ambientato oltre cento anni dopo la fine della serie originale Vikings, è una nuova avventura che fonde autenticità storica e dramma con azione grintosa e coinvolgente.

Ecco il Trailer ufficiale in italiano della serie: