Videocittà, un luogo multimediale sorprendente e interattivo

Situato nel plesso dedicato agli eventi e alle mostre Guido Reni District, questo format interattivo offre una varietà di possibili esperienze, dalla mostra dei dinosauri animati alla fantastica esperienza della virtual art, dove l’utente viene proiettato in un ambiente immersivo nelle emozioni dell’artista al momento della creazione delle sue opere più famose; altri spazi come sala cinema e caffetteria completano la variegata offerta di una mattinata, serata o pomeriggio da passare piacevolmente col proprio partner, con gli amici o con la famiglia.

ARTEVIRTUALE: AREE DIDATTICHE E INTERATTIVE

Un incredibile viaggio nel tempo alla scoperta di Van Gogh e Monet.

Vedi, senti, vivi i luoghi che hanno ispirato i due giganti della pittura più amati di sempre… Grazie alla tecnologia VR il visitatore sarà immerso a 360 gradi nei paesaggi, nei colori, nelle atmosfere, ai tempi di Arles e Giverny, come se stesse vivendo all’interno del quadro.

La mostra, prodotta e distribuita a livello internazionale da Next Exhibition, è composta da quattro momenti.

Claude Monet

Il visitatore visualizza come primo scenario le riproduzioni dei principali quadri di Claude Monet, colui che ha contribuito a cambiare la storia dell’arte attraverso un nuovo approccio verso l’esterno, cogliendo e rendendo eterno quel momento irripetibile di vita che passa veloce, quell’attimo da cogliere che viene fissato nella sua interezza e nella sua bellezza.

Il visitatore potrà immortalarsi o farsi immortalare in uno scenario fortemente evocativo, prima di entrare nella “mente” del Maestro. Con il supporto dell’oculus rift, strumento di ultimissima generazione per il mondo virtuale, il pubblico vivrà il percorso virtuale ed il racconto degli scenari che hanno ispirato l’arte di Monet. Da qui inizia il secondo momento di questa mostra….

Lo studio di Monet visto nel percorso virtuale

Dal colore rosso vibrante de “I papaveri” al giallo de “I covoni”, dal paesaggio innevato de “La Gazza” al guizzo dell’acqua del Tamigi di “Parlamento, al tramonto”. Gli scorci di “Bordighera” e il tocco leggero de “Le Ninfee” fino alla stazione, tema ricorrente nei quadri dell’Artista.

Uscendo dall’esperienza virtuale, e passando dal ponte di fiori che evoca il Giardino a Giverny si arriva al terzo momento di questo viaggio… Vincent Van Gogh!

Vincent Van Gogh

Il terzo scenario comprende le riproduzioni dei principali quadri di Van Gogh, approcciandosi alla sua personalità e alle diverse fasi della sua esistenza.

Usciti dalla camera si incontra la seconda fase virtuale, quarto momento della mostra. Indossato anche qui l’oculus rift, il visitatore vede e sente come Van Gogh, vivendo in maniera multisensoriale una giornata dell’artista: dall’alba al tramonto nel corpo del pittore, nel villaggio di Arles, Francia.

LIVING DINOSAURS

Un incredibile viaggio nel tempo alla scoperta dei giganti della terra: i dinosauri.

Dopo lo straordinario tour mondiale, la più grande mostra di dinosauri animatronici mai realizzata arriva in Italia!

“LIVING DINOSAURS” è una mostra educativa, adatta a tutta la famiglia, che accompagna i visitatori in un coinvolgente viaggio nel passato. Prodotta dalla Sudamericana Aurea Exhibitions, è organizzata per la prima volta a Roma da Next Exhibition. Ogni dinosauro presenta movimenti, colori e suoni realistici. La mostra osserva le caratteristiche di un bioparco, per una passeggiata indimenticabile tra i diversi habitat di ogni dinosauro. I visitatori potranno dunque provare un’esperienza emozionante, apprezzando la maestosità in movimento di questi incredibili animali scomparsi, come se fossero conservati e protetti in un parco biologico, proprio come nel celebre film “Jurassic Park”. Uno spasso per i bambini ed un’occasione unica anche per gli adulti, per imparare e divertirsi, scoprendo tutti i segreti dei giganti del passato, dalla loro prima apparizione sulla Terra alla loro misteriosa scomparsa.

Per info:

www.videocitta.com

www.dinosaurslive.it

GIORNI ED ORARI DI APERTURA

La mostra sarà aperta tutti i giorni, inclusi i festivi, nei seguenti orari:

– Dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18

– Sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 20

Ultimo ingresso consentito in mostra un’ora prima dell’orario di chiusura.

I biglietti sono acquistabili in prevendita presso il circuito TicketOne (on-line su www.ticketone.it ed in tutti i punti vendita affiliati).