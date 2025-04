Victoria De Angelis festeggia il 25esimo compleanno in Toscana con amici e amore

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il 28 aprile 2025, la bassista dei Maneskin, Victoria De Angelis, ha celebrato il suo 25esimo compleanno in un incantevole casale toscano, circondata dall’affetto della sua fidanzata Luna Passos e di alcuni amici intimi. Questo evento speciale ha visto la presenza di Thomas Raggi, chitarrista della band, e di altre amiche, creando un’atmosfera di festa e convivialità. La celebrazione è stata caratterizzata da momenti di gioia e affetto, sottolineando il legame profondo tra i partecipanti.

Una festa immersa nella natura

La scelta del luogo per la festa è caduta su un suggestivo casale circondato dal verde, un ambiente ideale per festeggiare un compleanno in modo intimo e rilassato. Il casale ha offerto un’atmosfera accogliente e pittoresca, perfetta per una celebrazione tra amici. Victoria e Luna, che sono insieme dal giugno 2023, hanno condiviso questo momento speciale con le persone a loro più care, creando ricordi indimenticabili in un contesto naturale.

La torta e i festeggiamenti

Durante la cena, Victoria ha spento le candeline su una torta davvero originale: due crostate alla Nutella, una a forma di stella e l’altra a forma di cuore, decorate con la scritta “Miss Bitch”. Accanto a queste, c’erano anche due crostate con marmellata a forma di numero, pronte a rendere il momento ancora più festoso. La scelta di una torta così particolare riflette il carattere vivace e creativo della bassista, che ha condiviso baci e abbracci con Luna, rendendo la serata ancora più speciale.

Momenti di intimità e divertimento

Oltre alla cena e ai festeggiamenti, la giornata è stata allietata da momenti di spensieratezza. Luna, modella di origini brasiliane e olandesi, ha approfittato della bella giornata di sole per fare un bagno in topless nel torrente vicino, aggiungendo un tocco di freschezza e divertimento alla celebrazione. La complicità tra Victoria e Luna è evidente, con i due che si scambiano affetto e tenerezza, dimostrando quanto siano legate l’una all’altra.

Un amore che cresce

La relazione tra Victoria De Angelis e Luna Passos è diventata sempre più forte nel corso del tempo. Dalla loro prima apparizione pubblica insieme, hanno condiviso numerosi momenti sui social, mostrando il loro amore in diverse località esotiche come le Baleari, le Maldive e i Caraibi. La celebrazione del compleanno in Toscana rappresenta un ulteriore capitolo della loro storia d’amore, testimoniando la loro felicità e la loro connessione profonda. La presenza di amici come Thomas Raggi ha reso il tutto ancora più significativo, sottolineando l’importanza delle relazioni nella vita di Victoria.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!