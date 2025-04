Victoria De Angelis compie 25 anni: amore e nuovi progetti per la cantante

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Victoria De Angelis, la famosa cantante ex membro dei Maneskin, festeggia oggi il suo 25esimo compleanno. Conosciuta per il suo stile unico e il suo carisma, la giovane artista ha conquistato il cuore di molti fan in tutto il mondo. In questo giorno speciale, la sua fidanzata Luna Passos ha condiviso un messaggio affettuoso su Instagram, celebrando non solo il compleanno della compagna, ma anche il loro amore.

Un bacio che fa il giro del web

La relazione tra Victoria e Luna è diventata un argomento di grande interesse tra i fan e i media. Le due giovani donne non si nascondono più e condividono frequentemente momenti della loro vita insieme sui social. Il bacio appassionato immortalato nella storia di Luna, pubblicato in occasione del compleanno di Victoria, ha rapidamente fatto il giro del web, confermando la forza del loro legame. Questo gesto romantico non solo ha colpito i follower, ma ha anche dimostrato quanto sia autentico il loro amore.

La coppia, che ha iniziato a frequentarsi qualche anno fa, ha sempre cercato di mantenere un certo riserbo sulla propria vita privata, nonostante la crescente notorietà. La loro relazione è caratterizzata da una semplicità e una genuinità che hanno ispirato molti, rendendole una delle coppie più chiacchierate nel panorama musicale e del gossip.

La storia d’amore tra Victoria e Luna

Victoria De Angelis e Luna Passos si sono conosciute in un momento cruciale della vita di entrambe. Da quel primo incontro, la loro connessione è cresciuta, portandole a diventare inseparabili. Mentre Victoria ha raggiunto la fama internazionale con i Maneskin, Luna ha costruito la sua carriera come modella, guadagnandosi un seguito considerevole sui social media. Nonostante le differenze nei loro mondi professionali, la coppia ha trovato un equilibrio, supportandosi a vicenda.

Luna, modella brasiliana di 25 anni, ha sfilato per marchi prestigiosi come Yves Saint Laurent e Givenchy, portando un tocco di eleganza e stile alla loro relazione. La sua presenza nei social media, con oltre 100 mila follower, ha contribuito a far conoscere il loro amore, rendendolo un esempio di una relazione giovane e libera.

I progetti futuri di Victoria De Angelis

Con il compimento dei 25 anni, molti si chiedono quali siano i piani futuri di Victoria De Angelis dopo la sua uscita dai Maneskin. La cantante ha intrapreso un percorso da solista, continuando a lavorare nella musica e a esplorare nuove opportunità artistiche. Il suo primo progetto da solista, “Get Up Bch”, è stato realizzato in collaborazione con una nota artista brasiliana, protagonista della serie “Elite“. Questo segna un nuovo capitolo nella carriera di Victoria, che sta cercando di affermarsi come artista indipendente.

La transizione da membro di una band di successo a solista presenta sfide, ma Victoria sembra pronta ad affrontarle con determinazione. Con una carriera in continua evoluzione e nuovi sogni da realizzare, il futuro si prospetta luminoso per la giovane cantante, che continua a ispirare i suoi fan con la sua musica e la sua autenticità.

