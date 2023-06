Vi piace Una mamma per amica? Su Disney+ c’è una serie molto simile che amerete tantissimo

Una mamma per amica, arrivata in Italia nel 2002, è una serie cult. Ha subito avuto un successo clamoroso e ancora oggi la sua popolarità non conosce crisi. Se volete rivederla è disponibile su Netflix ma se invece volete vedere qualcosa di nuovo e di simile a Una mamma per amica, su Disney+ c’è una serie identica che vi piacerà senz’altro.

Il successo di Gilmore girls

In Italia dal 2002 e trasmessa prima da Canale 5 poi da Italia 1, Una mamma per amica (Gilmore girls) è diventata subito un vero e proprio fenomeno televisivo. Protagonista della serie è il rapporto tra Lorelai Gilmore e sua figlia Rory. Un rapporto madre-figlia messo in scena in modo molto veritiero, conflittuale e divertente allo stesso tempo.

La fiction segue le vicende quotidiane della giovane madre Lorelai Gilmore e della figlia adolescente Rory. In primo piano il rapporto madre-figlia, che si basa su amicizia e complicità ma che non esclude problemi e incomprensioni tipiche dell’età. Intorno a loro la vita della cittadina di Stars Hollow è ben tratteggiata con diversi personaggi comprimari.

Il successo della serie è dovuto anche alla bravura delle due attrici protagoniste, Lauren Graham e Alexis Bleden, che si cimentano in dialoghi serrati con riferimenti alla cultura pop, alla musica e al cinema. Anche la colonna sonora ha una parte attiva nella fiction.

Su Disney+ una serie simile a Una mamma per amica

E se vi piace Una mamma per amica ma volte vedere qualcosa di recente, su Disney+ è disponibile una serie molto simile. Si intitola The Fosters, è divisa in 6 stagioni e tratta di tematiche quasi identiche.

Realizzata da Peter Paige e Bradley Bredeweg per ABC family, la fiction racconta le vicende di una famiglia composta dall’ufficiale di polizia Stef Foster e di sua moglie Lena Foster, vice preside, e dei loro figli. Una narrazione che mescola dramma familiare e teen drama seguendo le dinamiche familiari di una famiglia americana contemporanea, portando l’attenzione sui temi dell’inclusività e dei buoni sentimenti.