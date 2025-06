Veronica Satti si racconta: malattia e rapporto complesso con Bobby Solo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Veronica Satti, figlia del noto cantante Bobby Solo, torna a far parlare di sé dopo un lungo periodo di silenzio. La sua notorietà è cresciuta nel 2018, quando ha partecipato al Grande Fratello, ma da allora la sua presenza nel mondo dello spettacolo è stata sporadica. Recentemente, ha deciso di condividere la sua storia personale, affrontando temi delicati come la salute mentale e il suo complicato rapporto con il padre. In un’intervista rilasciata nel podcast One More Time, condotto da Luca Casadei, Veronica ha aperto il suo cuore, rivelando dettagli inediti della sua vita.

La malattia di Veronica Satti

Durante il podcast, Veronica ha parlato della sua diagnosi di disturbo borderline di personalità, ricevuta nel 2019. Ha spiegato che, dopo una serie di test e sedute di psicoterapia, è emerso che rientrava in tutti e nove i criteri diagnostici. Questo disturbo, come ha descritto, comporta una sofferenza profonda e una difficoltà a comprendere le proprie emozioni. Veronica ha condiviso un episodio particolarmente difficile della sua vita, avvenuto due anni fa, quando ha vissuto un grave crollo psicologico. In quel momento critico, ha preso decisioni drastiche, come radersi i capelli e assumere una boccetta di codeina, oltre a praticare autolesionismo.

Riflettendo su quel periodo, ha affermato che toccare il fondo può rappresentare un punto di partenza per risalire. Oggi, sebbene la situazione non sia perfetta, si sente in una fase di miglioramento e sta cercando di gestire meglio la sua condizione. Ha rivelato che i primi segni della sua malattia si sono manifestati intorno ai 14 anni, quando ha iniziato a non mangiare e a farsi del male. Ha descritto l’autolesionismo come un comportamento che ha praticato per anni, spesso in luoghi nascosti, senza avvertire dolore ma piuttosto una forma di piacere temporaneo, seguita da un ritorno al dolore.

Il rapporto con Bobby Solo

Un altro aspetto centrale dell’intervista è stato il rapporto di Veronica con suo padre, Bobby Solo. Ha espresso chiaramente che, sebbene lo consideri suo padre, non ha mai avuto un ruolo paterno nella sua vita. Per lei, la figura di riferimento è stata Paolo, il compagno di sua madre, che ha svolto un ruolo fondamentale nella sua crescita. Veronica ha raccontato di un viaggio a New York in cui ha avuto l’opportunità di confrontarsi con Bobby Solo, esprimendo i suoi sentimenti e le sue esperienze. Durante questo incontro, Bobby ha riconosciuto l’importanza della figura paterna nella vita di Veronica, mostrando una certa apertura e comprensione.

Questa rivelazione ha messo in luce la complessità della loro relazione, che si è evoluta nel tempo. Veronica ha sottolineato che, nonostante la mancanza di un legame paterno tradizionale, ha trovato conforto nella figura di Paolo, che ha ricoperto un ruolo decisivo nella sua vita. La sua testimonianza offre uno spaccato sincero e toccante delle dinamiche familiari e delle sfide personali che ha affrontato.

Ultimo aggiornamento: domenica 8 giugno 2025, 17:04

