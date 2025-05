Veronica Maya festeggia lo scudetto del Napoli: le critiche e la risposta della showgirl

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La recente vittoria del Napoli, che ha conquistato il quarto scudetto, ha scatenato festeggiamenti in tutto il mondo, coinvolgendo anche celebrità come la showgirl Veronica Maya. La sua celebrazione, però, ha attirato l’attenzione dei social media, dove alcuni follower l’hanno accusata di cercare visibilità. In questo articolo, esploreremo i dettagli della festa di Veronica Maya e le sue reazioni alle critiche ricevute.

La celebrazione in barca

Il 26 maggio, giorno della vittoria, Veronica Maya ha scelto di festeggiare in modo originale, godendosi l’atmosfera festosa dal mare. In compagnia dei suoi figli, del compagno e di alcuni amici, la showgirl ha assistito ai festeggiamenti dei tifosi partenopei, tra bandiere, canti e fuochi d’artificio. Per l’occasione, Veronica ha indossato un costume intero color argento, perfetto per l’atmosfera di festa. Si è mostrata in piedi sulla prua della barca, cantando l’inno del Napoli e danzando al ritmo delle onde, un’immagine di gioia che ha catturato l’attenzione di molti.

Tuttavia, la scelta di festeggiare in costume da bagno ha sollevato polemiche tra i suoi follower, alcuni dei quali l’hanno accusata di esibizionismo. Nonostante le critiche, Veronica ha continuato a condividere momenti della sua celebrazione, sottolineando che il suo intento era semplicemente quello di partecipare alla gioia collettiva dei tifosi.

Le critiche e la difesa della showgirl

Intervenuta nel programma “La Volta Buona” condotto da Caterina Balivo, Veronica Maya ha raccontato come è nata l’idea di festeggiare in barca. Racconta di essere stata avvisata dal marito dell’arrivo dei calciatori del Napoli e di aver deciso di unirsi ai festeggiamenti in modo spontaneo. La showgirl ha spiegato che il video che ha pubblicato era un momento di pura felicità, un’immagine che rifletteva la gioia di migliaia di tifosi.

Maya ha espresso la sua incredulità di fronte alle critiche ricevute, evidenziando come spesso le donne siano soggette a giudizi severi per le loro scelte. Ha descritto alcuni commenti come “sessisti”, affermando che non stava cercando di esibirsi, ma semplicemente di festeggiare come una tifosa. La showgirl ha sottolineato che le offese non solo colpiscono lei, ma anche la sua città e la squadra che ama.

Le polemiche sul suo aspetto

Non è la prima volta che Veronica Maya si trova al centro di polemiche riguardanti il suo aspetto fisico. Dopo la sua partecipazione al programma “Ne vedremo delle belle“, ha ricevuto critiche per gli interventi di chirurgia estetica a cui si è sottoposta nel corso degli anni. La showgirl ha sempre difeso le sue scelte, spiegando che il marito, chirurgo di professione, non ha mai nascosto il suo lavoro e che molte donne ricorrono alla medicina estetica.

Veronica ha ribadito che, nonostante le critiche, non si sente completamente “rifatta” e ha invitato a una maggiore gentilezza nei confronti delle donne che, come lei, scelgono di prendersi cura del proprio aspetto. La sua risposta alle critiche è stata chiara: non si tratta di cercare approvazione, ma di vivere momenti di gioia e di celebrazione, come ogni tifoso del Napoli.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!