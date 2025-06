Veronica Ferraro e Davide Simonetta: Un matrimonio inaspettato e una nuova vita insieme

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La vita privata di Veronica Ferraro, influencer e imprenditrice nonché migliore amica di Chiara Ferragni, ha preso una piega sorprendente. La Ferraro ha annunciato di aver sposato Davide Simonetta, il padre del suo primo figlio, in un matrimonio che ha suscitato curiosità e discussioni. La coppia, che attende l’arrivo del piccolo Orlando, ha scelto un percorso poco convenzionale, rivelando dettagli interessanti sulla loro storia d’amore e sulla loro attesa genitoriale.

Il matrimonio di Veronica Ferraro e Davide Simonetta

Veronica Ferraro ha condiviso su Instagram la notizia del suo matrimonio con Davide Simonetta, sottolineando che non si è trattato di un rinnovo di promesse, ma di un vero e proprio matrimonio legale. “Ci abbiamo messo ‘solo’ 9 mesi a mettere le firme in comune, giusto in tempo per l’arrivo di Orlandino“, ha scritto l’influencer, accompagnando il post con immagini romantiche del giorno speciale.

Per il matrimonio civile, Davide ha indossato un completo scuro con camicia bianca, mentre Veronica ha optato per un elegante minidress beige che metteva in risalto il suo pancione. La gravidanza è ormai agli sgoccioli, con la nascita prevista per luglio. “Abbiamo avuto un grande matrimonio da favola lo scorso settembre, ma solo oggi ci siamo sposati davvero. Timbrato e sigillato”, ha aggiunto la Ferraro, evidenziando la scelta di celebrare prima una festa e poi ufficializzare il loro legame.

Questa decisione ha sollevato interrogativi, soprattutto considerando il passato di Veronica, che ha precedentemente divorziato dal personal trainer Giorgio Merlino. La coppia si è separata nel 2021, e nel 2022 Veronica ha incontrato Davide, un incontro che ha cambiato la sua vita.

Le polemiche e le risposte di Veronica

Non sono mancate le critiche in seguito all’annuncio del matrimonio. Alcuni utenti sui social hanno messo in dubbio la genuinità della celebrazione di settembre, chiedendo se fosse stata una “farsa”. Veronica ha prontamente risposto, chiarendo che il matrimonio di settembre era reale e vissuto con passione. “Le firme e la burocrazia sono arrivate dopo, ma non sono quelle a sancire o misurare un legame”, ha affermato, difendendo la sua scelta di celebrare prima l’amore e poi formalizzarlo.

La coppia è in attesa del loro primo figlio, Orlando, un sogno che si realizza dopo un percorso di fecondazione in vitro. Veronica ha condiviso la sua esperienza, spiegando che entrambi hanno affrontato difficoltà nel concepire naturalmente. “Quando io e Davide abbiamo iniziato a provare ad avere un bambino, ci siamo sottoposti a dei test e abbiamo scoperto di avere entrambi problemi a concepire naturalmente”, ha raccontato, esprimendo la sua determinazione e speranza.

Chi è Davide Simonetta

Davide Simonetta, nato nel 1983, è un musicista e produttore musicale noto con il nome d’arte D.Whale. Ha iniziato la sua carriera musicale nei primi anni 2000, fondando band come i Karnea e i Caponord. Nel corso degli anni, si è affermato come autore di canzoni per artisti di spicco della musica italiana, tra cui Tiziano Ferro, Paola Turci e Emma Marrone.

Simonetta ha anche un passato sentimentale con Annalisa Scarrone, con cui ha avuto una relazione durata circa due anni, terminata nel 2017. Nonostante la rottura, i due sono rimasti in buoni rapporti, e Davide ha collaborato con Annalisa producendo alcuni dei suoi successi.

Nel 2025, Simonetta ha partecipato al Festival di Sanremo, contribuendo a cinque canzoni in gara, tra cui “Viva la vita” di Francesco Gabbani e “Dimenticarsi alle 7” di Elodie. La sua carriera continua a prosperare, mentre si prepara ad accogliere il suo primo figlio con Veronica Ferraro, un nuovo capitolo che promette di essere ricco di emozioni e sfide.

