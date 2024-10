Verdiana trionfa nella quarta puntata di Tale e Quale Show 2024: classifica e anticipazioni

Nel cuore dell’autunno, il programma di varietà “Tale e Quale Show“, condotto da Carlo Conti, continua a riscuotere un grande successo di pubblico. Giunto alla sua edizione 2024, questo show di imitazioni musicali ha visto nella quarta puntata una performance memorabile che ha entusiasmato la giuria e il pubblico da casa. Verdiana, interprete talentuosa, ha collezionato punti grazie alla sua brillante imitazione di Antonella Ruggiero, guadagnandosi così il primo posto nella classifica. Al contrario, Massimo Bagnato ha chiuso la serata in fondo alla classifica con la sua esibizione di Al Bano.

I risultati della quarta puntata: i punti e la classifica

Il punteggio dei concorrenti di “Tale e Quale Show” è frutto di un sistema che combina le valutazioni della giuria, il voto degli artisti stessi e le preferenze espresse dal pubblico sui social media. Nella quarta puntata, Verdiana ha sbalordito con una performance che le ha fruttato 73 punti. Al secondo posto si è classificata Kelly Joyce con 55 punti, seguita da Simone Annicchiarico con 53 punti e Thomas con 52 punti. La competizione si fa serrata, visto che i diversi concorrenti hanno messo in campo grande impegno e talento.

Ecco la classifica completa della quarta puntata:

Verdiana – 73 punti Kelly Joyce – 55 punti Simone Annicchiarico – 53 punti Thomas – 52 punti Feisal Bonciani – 50 punti Giulia Penna – 48 punti Amelia Villano – 43 punti Justine Mattera – 38 punti Roberto Ciufoli – 34 punti Carmen Di Pietro – 30 punti Massimo Bagnato – 28 punti

Passando in rassegna le esibizioni, è evidente che i concorrenti stanno affinando le loro abilità e Oscar, presente in giuria, ha sottolineato l’impatto emotivo delle interpretazioni, rendendo il giudizio non sempre facile.

Anticipazioni sulla quinta puntata

Per il prossimo appuntamento, previsto per venerdì 18 ottobre, i concorrenti di “Tale e Quale Show” sono pronti a misurarsi con nuovi personaggi del mondo della musica, promettendo performance che si preannunciano scoppiettanti. Ogni partecipante avrà l’occasione di portare sul palco le proprie doti artistiche e interpretative.

Di seguito le esibizioni programmate per la quinta puntata:

Roberto Ciufoli interpreterà un personaggio australiano noto per il suo stile comico.

interpreterà un personaggio australiano noto per il suo stile comico. Giulia Penna si cimenterà con il repertorio di Elisa , portando in scena una delle sue canzoni più iconiche.

si cimenterà con il repertorio di , portando in scena una delle sue canzoni più iconiche. Feisal Bonciani vestirà i panni di Pharrel Williams , puntando a riprodurre il suo stile distintivo.

vestirà i panni di , puntando a riprodurre il suo stile distintivo. Justine Mattera si trasformerà in Heather Parisi , riproponendo uno dei pezzi storici della sua carriera.

si trasformerà in , riproponendo uno dei pezzi storici della sua carriera. Massimo Bagnato rappresenterà Geolier , cercando di dare il suo meglio per riscattarsi dalla prestazione precedente.

rappresenterà , cercando di dare il suo meglio per riscattarsi dalla prestazione precedente. Kelly Joyce si cimenterà con Stromae , in un’interpretazione che promette sorprese.

si cimenterà con , in un’interpretazione che promette sorprese. Thomas Bocchimpani è atteso con la sua trasposizione in chiave pop di Justin Timberlake .

è atteso con la sua trasposizione in chiave pop di . Simone Annicchiarico porterà sul palco un’interpretazione di Tony Renis , un classico della canzone italiana.

porterà sul palco un’interpretazione di , un classico della canzone italiana. Carmen Di Pietro entrerà nella parte di Alan Sorrenti , con l’obiettivo di proporre una performance emozionante.

entrerà nella parte di , con l’obiettivo di proporre una performance emozionante. Amelia Villano sarà Giusy Ferreri, mentre Verdiana avrà il compito di impersonare nientemeno che Mariah Carey, un’impresa non da poco considerando le sfide vocali richieste.

Con le esibizioni che si fanno sempre più competitive e spettacolari, l’attesa è palpabile per la prossima puntata di “Tale e Quale Show“.