Venezia si prepara per il matrimonio da sogno di Jeff Bezos e Lauren Sanchez

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

L’atmosfera a Venezia è carica di attesa e fermento in vista di un evento che promette di attirare l’attenzione di tutto il mondo: il matrimonio tra Lauren Sanchez, ex giornalista televisiva, e Jeff Bezos, fondatore di Amazon. Questo evento, in programma dal 26 al 28 giugno 2025, sta generando un notevole movimento economico e sociale nella città lagunare, coinvolgendo residenti, turisti e professionisti del settore. Con oltre 200 ospiti, tra cui nomi illustri come Leonardo DiCaprio e Kim Kardashian, Venezia si prepara a vivere giorni di grande attività.

L’arrivo degli ospiti e l’impatto economico

La città sta vivendo un momento di grande fermento, con l’arrivo di ospiti da tutto il mondo. Si stima che l’evento porterà un indotto economico significativo, con una spesa complessiva che potrebbe aggirarsi intorno ai 30 milioni di euro. I preparativi sono in pieno svolgimento, e gli albergatori locali si stanno preparando ad accogliere i VIP in cinque hotel di lusso: St. Regis, Gritti Palace, Danieli, Cipriani e Aman Venice. Questo afflusso di visitatori non solo porta un’onda di entusiasmo, ma rappresenta anche un’opportunità per i commercianti locali, dai baristi ai ristoratori, che sperano di trarre vantaggio dall’evento.

Il matrimonio di Bezos e Sanchez è diventato un argomento di conversazione per tutti, dai parcheggiatori di Piazzale Roma ai gondolieri, creando un’atmosfera di attesa e curiosità. La presenza di celebrità di alto profilo ha attirato l’attenzione dei media, e molti residenti si sentono coinvolti in questo evento che, sebbene non sia parte della loro vita quotidiana, rappresenta un momento di grande visibilità per la città.

La logistica dell’evento e il servizio dei taxi

Per garantire un servizio impeccabile agli ospiti, sono stati precettati ben 30 taxi acquei, per un totale di 280 barche a chiamata. Gli invitati arriveranno all’aeroporto di Venezia, Marco Polo, dove saranno accolti da taxi pronti a trasportarli direttamente nei loro hotel. Un tassista, che ha già ricevuto l’incarico di trasportare gli ospiti, ha condiviso la sua esperienza: “Sarò impegnato dal 25 al 29 giugno, trasportando un invitato e la sua famiglia. È un’opportunità unica”.

I tassisti coinvolti sono stati selezionati con cura e hanno dovuto presentare documenti specifici. Per l’occasione, indosseranno abiti formali, un dettaglio che sottolinea l’importanza dell’evento. Nonostante l’eccitazione, alcuni tassisti non ingaggiati esprimono un certo sarcasmo, desiderando di poter trasportare celebrità come DiCaprio o Barbra Streisand.

Preparativi culinari e organizzazione dell’evento

La pianificazione del matrimonio è stata affidata a Lanza & Baucina, una rinomata società di eventi di lusso con sede a Londra e uffici a Venezia e Palermo. Per quanto riguarda il catering, è stata scelta una delle più grandi aziende italiane, nota per la sua capacità di gestire eventi di alto profilo. Tuttavia, per garantire la massima riservatezza, è stato imposto un divieto sull’uso di WhatsApp e chat di gruppo tra gli operatori coinvolti, evidenziando l’importanza della discrezione in un evento di tale portata.

Nei bar e nei ristoranti di Venezia, l’attività è frenetica. I locali stanno preparando cicchetti tipici e ordinando vini pregiati per soddisfare le richieste degli hotel. La città, già famosa per la sua bellezza, si sta preparando a mostrare il suo lato migliore, accogliendo un evento che, sebbene controverso per alcuni, rappresenta un’opportunità economica non trascurabile.

Le opinioni dei residenti e il futuro di Venezia

Nonostante l’entusiasmo generale, ci sono anche voci critiche tra i residenti. Un noto titolare di un salone nautico ha espresso la sua opinione, affermando che Venezia non ha bisogno di eventi come quello di Bezos per attrarre visitatori. Tuttavia, riconosce che l’arrivo di tali eventi porta un beneficio economico alla città, che ha bisogno di liberarsi di un turismo meno impegnato e più superficiale.

Un anziano veneziano ha commentato: “Venezia è già bella di suo. Non ha bisogno di pubblicità”. Queste parole rispecchiano un sentimento condiviso da molti residenti, che vedono nel matrimonio di Bezos e Sanchez un’opportunità per mettere in mostra la loro città, pur mantenendo la speranza che il turismo futuro possa essere più rispettoso e consapevole della cultura locale.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!