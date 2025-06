Elisabetta Canalis torna in Sardegna: vacanze estive tra mare e moda nel 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Elisabetta Canalis, celebre showgirl e influencer, ha scelto di tornare nella sua amata Sardegna per trascorrere le vacanze estive del 2025. Dopo un periodo intenso di impegni lavorativi tra Italia e Stati Uniti, la Canalis si concede una pausa nel suo luogo d’origine, dove il mare cristallino e il calore della famiglia la attendono. La sua presenza sui social media continua a ispirare i suoi follower, con scatti che catturano momenti di relax e fashion.

Ritorno alle origini: Alghero come rifugio estivo

Per Elisabetta Canalis, Alghero rappresenta un rifugio speciale, un luogo dove ritrovare se stessa e ricaricare le energie. La scelta di tornare in questa località della Sardegna non è casuale; ogni estate, la showgirl torna a vivere le tradizioni e le bellezze della sua terra natale. Il suo profilo Instagram racconta di giornate trascorse tra acque cristalline, tramonti mozzafiato e momenti di quotidianità intima, come serate in famiglia e passeggiate con la figlia Skyler Eva. Non manca mai il suo inseparabile cagnolino, che la segue in ogni avventura tra i vicoli storici di Alghero.

Durante queste vacanze, Elisabetta ha trovato il tempo per godere di lunghe nuotate e momenti di relax sulle spiagge dorate della Riviera del Corallo. La sua attenzione ai dettagli non si limita solo alla vita quotidiana; la showgirl ha anche condiviso con i suoi follower alcuni look estivi, tra cui un bikini classico che richiama le tendenze dei primi anni Duemila. La scelta di un due pezzi nero, semplice e sgambato, mette in risalto la sua forma fisica impeccabile e dimostra come la moda possa essere un modo per esprimere la propria personalità anche in vacanza.

Un ruolo speciale a Sassari: madrina della Festa della Dinamo

Oltre a godere delle meritate vacanze, Elisabetta Canalis non dimentica i suoi impegni professionali e sociali. La sua connessione con la Sardegna la porta a Sassari, la città dove è cresciuta e che rappresenta una parte fondamentale della sua identità. Qui, il 26 giugno, parteciperà alla Festa della Dinamo, un evento che celebra il decennale della storica vittoria della squadra di basket, nota come “La notte del triplete”.

In qualità di madrina della serata, Elisabetta avrà l’opportunità di unire la sua passione per lo sport e il suo amore per la sua terra. Questo evento rappresenta un’importante occasione per celebrare non solo il successo sportivo, ma anche il legame tra la comunità e le sue radici. La presenza della Canalis, figura amata e rispettata, aggiunge un tocco di glamour e significato all’evento, sottolineando l’importanza della cultura sportiva in Sardegna.

Un’estate all’insegna del relax e della moda

L’estate del 2025 per Elisabetta Canalis si prospetta come un periodo di relax, ma anche di connessione con la moda e il suo pubblico. La showgirl, sempre attenta alle tendenze, non perde occasione per mostrare il suo stile unico, combinando semplicità e classe. I suoi look da spiaggia, come il bikini scelto per le prime giornate di vacanza, riflettono un’eleganza senza tempo, capace di ispirare chi la segue.

In questo contesto, Elisabetta riesce a bilanciare la vita da madre e le sue passioni professionali, creando un’immagine di donna forte e determinata. La sua presenza sui social, ricca di contenuti autentici e momenti di vita quotidiana, continua a coinvolgere i fan, rendendo le sue vacanze un tema di interesse per molti. Con il suo ritorno in Sardegna, la Canalis non solo celebra le sue radici, ma offre anche uno spaccato della bellezza e della cultura della sua terra, invitando tutti a scoprire le meraviglie della Sardegna.

