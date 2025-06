La storia d’amore tra Jerry Calà e Mara Venier: un legame tra passione e sfide

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Jerry Calà e Mara Venier sono stati protagonisti di una delle storie d’amore più intense degli anni ’80, caratterizzata da momenti di grande passione, successi professionali e sfide personali. Il loro incontro sul set di un film ha dato vita a una relazione che ha attraversato alti e bassi, culminando in un matrimonio a Las Vegas e in una separazione che ha segnato entrambi. Questo articolo esplora i dettagli di questa affascinante storia d’amore, analizzando i momenti chiave che l’hanno contraddistinta.

L’incontro sul set e l’inizio della relazione

Nel 1981, durante le riprese del film “Vado a vivere da solo“, diretto da Marco Risi, Jerry Calà e Mara Venier si sono conosciuti per la prima volta. Nonostante il ruolo di Mara fosse stato successivamente eliminato dalla pellicola, tra i due si è subito instaurato un forte legame. Calà ha ricordato con affetto quel momento, affermando: “La freccia era scoccata. Mi ha fatto perdere la testa”. Ironia della sorte, il suo personaggio non è mai apparso sullo schermo, ma ciò non ha impedito alla coppia di avviare una convivenza a Roma. Qui, hanno condiviso non solo la vita privata, ma anche le rispettive carriere nel mondo dello spettacolo, creando un legame profondo e significativo.

La loro relazione si è sviluppata rapidamente, con momenti di intimità e complicità che hanno caratterizzato la loro vita insieme. Entrambi erano attivi nel panorama cinematografico italiano e si sostenevano a vicenda nei rispettivi progetti. La loro storia d’amore ha attirato l’attenzione dei media, che hanno seguito con interesse ogni passo della coppia, rendendo la loro vita privata un argomento di discussione tra i fan e gli appassionati di gossip.

Il matrimonio a Las Vegas e i festeggiamenti in Italia

Nel 1984, Jerry e Mara hanno deciso di coronare il loro sogno d’amore con un matrimonio a Las Vegas, scegliendo una cerimonia non convenzionale. Calà ha descritto l’evento con un tocco di ironia: “Scegliemmo una cappella a caso, non avevamo i testimoni, prendemmo due persone al volo dal casinò, una ballerina e un croupier”. La loro celebrazione è stata segnata da un’atmosfera informale, con una pizza a forma di torta che ha sostituito il tradizionale dolce nuziale.

Al ritorno in Italia, la coppia ha organizzato una festa per amici e parenti presso il Chucheba di Castiglioncello. Durante l’evento, mentre Renato Zero si esibiva, un episodio inaspettato ha turbato la serata: Mara ha sorpreso Jerry in atteggiamenti intimi con un’altra donna. La Venier ha raccontato: “Ti dico solo che il giorno della nostra festa di matrimonio, mentre tutti festeggiavano e Renato Zero cantava, lui è sparito! Io poi sono andata nei bagni e l’ho pizzicato con un’altra”. Questo momento ha segnato l’inizio di una serie di tensioni nella loro relazione, che avrebbero avuto ripercussioni nel tempo.

Le sfide della relazione e la separazione

Nonostante l’intensa passione che ha caratterizzato la loro storia, la relazione tra Jerry e Mara ha dovuto affrontare numerose difficoltà. Calà ha riconosciuto che la sua immaturità ha influito negativamente sulla vita di coppia, affermando: “Le donne sono più mature, io a 32 anni ero un cazzone, non all’altezza”. Inoltre, il suo impegno professionale ha spesso interferito con la loro intimità. L’attore ha rivelato che le sue preoccupazioni per il successo dei suoi film lo portavano a controllare costantemente gli incassi, influenzando il suo umore e creando tensioni con Mara.

Queste difficoltà hanno portato alla separazione nel 1987, segnando la fine di un capitolo importante per entrambi. Tuttavia, nonostante la rottura, Jerry e Mara sono riusciti a mantenere un rapporto di amicizia sincero nel corso degli anni. La loro storia d’amore, pur essendo giunta al termine, ha lasciato un’impronta significativa nelle loro vite e ha continuato a essere un argomento di interesse per i fan e i media.

