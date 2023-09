Venezia 80: Tutti i vincitori dell’edizione 2023

Trionfa “Poor Things” di Yorgos Lanthimos all’80ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia, che conquista il Leone d’oro per il miglior film. La giuria composta da Damien Chazelle, Jane Campion, Saleh Bakri, Gabriele Mainetti, Martin McDonagh, Mia Hansen-Løve, Laura Poitras, Santiago Mitre e Shu Qi ha poi assegnato la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile a Cailee Spaney per il film “Priscilla” di Sofia Coppola, il Premio speciale della giuria a “Zielona Granica – Il confine verde” di Agnieszka Holland e il Premio Marcello Mastroianni al giovane attore emergente Seydou Sarr per “Io Capitano” di Matteo Garrone.

La giuria di Orizzonti composta invece da Jonas Carpignano, Jean-Paul Salomé, Kahlil Joseph, Kaouther Ben Hania e Tricia Tuttle ha decretato vincitore del Premio Orizzonti come miglior film “Explanation for Everything” di Gabor Reisz, e Mika Gustafson si è aggiudicata invece il Premio Orizzonti per la migliore regia per il film “Paradiset Brinner”.

Per ultimo il Premio Venezia opera prima, consegnato da Claudia Gerini, è andato a “Love is a gun” di Lee Hong-Chi. La giuria era composta da Alice Diop, Andrea De Sica, Faouzi Bensaïdi, Chloe Domont, Laura Citarella. Ecco di seguito tutti gli altri premi di Venezia 80.

Tutti i vincitori dell’80ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia

Leone d’Oro per il miglior film

“Poor Things” di Yorgos Lanthimos

Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile

Cailee Spaeny per “Priscilla” di Sofia Coppola

Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile

Peter Sarsgaard per “Memory” di Michel Franco

Leone d’Argento – Gran premio della giuria

“Evil Does Not Exist” di Ryusuke Hamaguchi

Leone d’Argento – Premio per la migliore regia

Matteo Garrone per “Io Capitano”

Premio speciale della giuria

“Zielona Granica – Il confine verde” di Agnieszka Holland

Premio per la migliore sceneggiatura

Pablo Larraín per “El Conde”

Premio Marcello Mastroianni

Seydou Sarr per “Io Capitano” di Matteo Garrone

Premio Orizzonti miglior film

“Explanation for Everything” di Gabor Reisz

Premio Orizzonti migliore regia

“Paradiset Brinner” di Mika Gustafson

Premio Speciale della giuria Orizzonti

“Una sterminata domenica” di Alain Parroni

Premio Orizzonti per la migliore interpretazione femminile

Margarita Rosa De Francisco per “El Paraiso”, di Enrico Maria Artale

Premio Orizzonti per la migliore interpretazione maschile

Tergel Bold-Elden per “City of Wind” di Lkhagv Adulam Purev-Ochir

Premio Orizzonti per la migliore sceneggiatura

“El Paraiso” di Enrico Maria Artale

Premio Orizzonti per il migliore cortometraggio

“A short trip” di Erenik Beqiri

Premio Venezia opera prima

“Love is a gun” di Lee Hong-Chi