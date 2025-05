Vanessa Spoto: dalla tv alla panificazione, la nuova vita dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Vanessa Spoto, ex corteggiatrice del programma Uomini e Donne, ha intrapreso un nuovo percorso professionale e personale dopo il matrimonio. La giovane, che ha partecipato al programma nel 2021, ha deciso di abbandonare il mondo della televisione per dedicarsi a una nuova attività imprenditoriale, avviando un negozio di alimentari a Sesto Fiorentino insieme al marito Gian Marco Mangini. Scopriamo insieme i dettagli di questa trasformazione.

Il percorso di Vanessa a Uomini e Donne

Nel 2021, Vanessa Spoto ha fatto il suo ingresso nello studio di Uomini e Donne per corteggiare Massimiliano Mollicone. La sua avventura nel programma è stata caratterizzata da momenti intensi e da una relazione che, seppur breve, ha catturato l’attenzione del pubblico. Dopo la scelta finale, avvenuta con una romantica pioggia di petali rossi, i due hanno deciso di intraprendere un percorso insieme. Tuttavia, la relazione si è conclusa rapidamente, portando entrambi a interrompere ogni contatto.

Dopo la rottura, Vanessa ha incontrato Gian Marco Mangini, con il quale ha recentemente celebrato il matrimonio. Questo nuovo capitolo della sua vita ha rappresentato un cambiamento significativo, non solo dal punto di vista personale, ma anche professionale. Gian Marco, proprietario di un negozio di alimentari, ha influenzato profondamente le scelte di Vanessa, portandola a riflettere sulle sue aspirazioni e sul futuro.

La nuova avventura imprenditoriale di Vanessa

Dopo le nozze, Vanessa Spoto ha deciso di abbandonare il mondo dei concorsi di bellezza e della moda, che l’avevano vista protagonista fino a quel momento. Attraverso il suo profilo Instagram, dove conta oltre 84mila follower, ha condiviso la sua passione per la panificazione, un interesse che ha sviluppato grazie alla vicinanza con il marito e il suo negozio. Questo nuovo amore per la cucina l’ha spinta a realizzare un sogno: aprire un negozio di alimentari a Sesto Fiorentino.

La scelta di dedicarsi a un’attività imprenditoriale ha portato Vanessa a sentirsi appagata e realizzata, distaccandosi dai riflettori e dalle aspettative del mondo dello spettacolo. Ha espresso la sua gratitudine nei confronti del marito e dei suoceri, che hanno supportato la sua decisione di intraprendere questa nuova strada. La sua storia rappresenta un esempio di come le esperienze passate possano influenzare le scelte future, portando a una vita più autentica e soddisfacente.

Un cambiamento significativo nel panorama delle ex corteggiatrici

La decisione di Vanessa Spoto di intraprendere un’attività imprenditoriale è un caso raro nel panorama delle ex corteggiatrici di Uomini e Donne. Molte di loro, infatti, tendono a seguire il percorso di influencer, cercando di capitalizzare la loro notorietà sui social media. Al contrario, Vanessa ha scelto di tornare a una vita più semplice e concreta, lontana dai riflettori e dalle pressioni del mondo dello spettacolo.

Questa scelta ha suscitato l’interesse dei suoi fan, che vedono in lei un esempio di determinazione e autenticità. La sua storia dimostra che è possibile reinventarsi e trovare la propria strada, anche dopo aver vissuto esperienze intense come quelle di un programma televisivo. La nuova avventura di Vanessa Spoto rappresenta un passo significativo verso una vita più equilibrata e soddisfacente, in cui la passione per la panificazione si unisce all’amore e al supporto del marito.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!