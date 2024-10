Valerio Braschi: il giovane chef di Masterchef apre Galleria 1887 in Galleria Vittorio Emanuele II

Il mondo della gastronomia italiana si arricchisce di un nuovo straordinario capitolo: Valerio Braschi, vincitore della sesta edizione di Masterchef, annuncia l’apertura del suo ristorante Galleria 1887, situato nella prestigiosa Galleria Vittorio Emanuele II di Milano. A soli 27 anni, questo talentuoso chef di Santarcangelo di Romagna si appresta a dare vita a un locale che promette di esaltare la tradizione culinaria con un tocco di innovazione, avvalendosi della sua esperienza acquisita nel corso degli anni e del sostegno di noti colleghi del settore.

L’apertura di Galleria 1887: un sogno che diventa realtà

Valerio Braschi ha recentemente espresso la sua emozione per l’inaugurazione del suo ristorante, che si trova in prossimità di altre celebrità della ristorazione come Carlo Cracco. «Sono felice di ritrovarmi in un luogo che ospita l’eccellenza italiana e di poter condividere lo stesso spazio con nomi iconici del settore», ha dichiarato il giovane chef. Galleria 1887 sarà più di un semplice ristorante; sarà un luogo dove gli amanti della buona cucina potranno deliziare il palato con piatti sia creativi che tradizionali, in un ambiente che celebra il patrimonio culinario del nostro paese.

La scelta della location non è casuale; la Galleria Vittorio Emanuele II è un simbolo della cultura milanese ed italiana, e ospiterà un ristorante che intende richiamare visitatori e gourmet da tutto il mondo. L’obiettivo di Braschi è quello di proporre un menù degustazione innovativo, che combini elementi classici e piatti sorprendenti. In questo contesto, il giovane chef sottolinea l’importanza del duro lavoro e della dedizione, valori che considera fondamentali per raggiungere i propri traguardi.

Un menù audace e tradizionale

Tra le promesse fatte da Valerio Braschi per il nuovo ristorante c’è l’intenzione di presentare un menù degustazione audace, che conta piatti innovativi oltre a reinterpretazioni di ricette tradizionali. «Uno dei piatti distintivi sarà la cotoletta alla milanese, reinterpretata in un modo che non avete mai visto prima», ha affermato Braschi, esprimendo entusiasmo per la sua nuova avventura gastronomica.

Il prezzo del menù degustazione è previsto intorno ai 140 euro, un investimento che molti saranno disposti a considerare per un’esperienza culinaria unica e memorabile. Braschi ha già dimostrato la sua capacità di combinare ingredienti di alta qualità con creatività, e i clienti possono aspettarsi un’offerta gastronomica di altissimo livello, in grado di soddisfare anche i palati più esigenti. Inoltre, il ristorante verrà accompagnato da una selezione di vini pregiati, con particolare attenzione a quelli locali, per enfatizzare ulteriormente la connessione con il territorio.

La carriera gastronomica di Valerio Braschi

Originario di Santarcangelo di Romagna e classe 1997, Valerio Braschi ha intrapreso la sua carriera culinaria dopo aver terminato il liceo scientifico. Nonostante inizialmente nutrisse il sogno di diventare medico, ha ben presto seguito la sua vera passione per la cucina, partecipando a Masterchef all’età di diciotto anni. Dopo aver trionfato nel celebre programma, il suo talento è stato riconosciuto dai giudici, tra cui Carlo Cracco e Antonino Cannavacciuolo, aprendo la strada a una carriera promettente.

Braschi ha poi lavorato in ristoranti di prestigio a Roma, dove ha affinato le sue abilità in una cucina moderna e innovativa. Il suo primo ristorante, Vibe, aperto a Milano in zona Solari, ha subito attratto l’attenzione per il suo menù esclusivo e l’atmosfera intima. Ora, con l’arrivo in Galleria Vittorio Emanuele II e la visione di conquistare una stella Michelin, Braschi continua a confermare la sua ascesa nel panorama culinario italiano, rappresentando non solo una nouvelle vague gastronomica, ma anche la nuova generazione di chef che stanno ridefinendo la tradizione gastronomica.