Valeria Marini festeggia i 58 anni con un party esclusivo a Roma: un evento da ricordare

La celebre showgirl Valeria Marini ha celebrato il suo 58° compleanno in grande stile, organizzando un party indimenticabile presso il ristorante Alla Rampa, situato nei pressi di Piazza di Spagna a Roma. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi amici e colleghi del mondo dello spettacolo, creando un’atmosfera festosa e ricca di glamour. La torta, un’imponente millefoglie a forma di stella, ha rappresentato il culmine di una serata dedicata alla celebrazione e all’amicizia.

Un allestimento curato nei minimi dettagli

Il compleanno di Valeria Marini è stato organizzato con grande attenzione ai particolari, grazie alla collaborazione di Antonello Lauretti, un noto organizzatore di eventi romano, e dell’hair stylist Federico Fashion Style, amico di lunga data della showgirl. L’allestimento del ristorante ha colpito per la sua sontuosità e il suo impatto visivo, grazie al lavoro di Stante Stigliano, che ha saputo creare un’atmosfera magica e accogliente. Gli ospiti sono stati accolti in un ambiente elegante, dove ogni dettaglio è stato pensato per rendere la serata speciale.

Una torta da sogno e un’atmosfera festosa

La torta millefoglie a forma di stella, realizzata dalla rinomata pasticceria Cavalletti, ha rubato la scena durante il momento del taglio. Valeria, conosciuta per il suo soprannome “la diva dei baci stellari”, ha spento le candeline circondata da amici e colleghi. La serata è stata animata da un dj set di Stefano Coco, che ha fatto ballare gli ospiti, tra cui nomi noti come Stefania Orlando, Matilde Brandi, Manuela Arcuri e Anna Pettinelli. La musica e le ottime pietanze hanno contribuito a creare un’atmosfera di divertimento e convivialità.

La presenza di amici e vip

La festa ha visto la partecipazione di numerosi volti noti del panorama televisivo e dello spettacolo. Tra gli invitati, oltre a Valeria Marini, c’erano anche Genny Urtis, chirurgo estetico di molte celebrità, e Pamela Prati, che hanno condiviso momenti di gioia e risate. La presenza di queste personalità ha reso l’evento ancora più esclusivo, con scatti fotografici che immortalavano la serata e i sorrisi degli ospiti. Valeria ha accolto tutti con un sorriso radioso, dimostrando di affrontare con leggerezza il passare degli anni.

Un look da diva e un’atmosfera di festa

Per l’occasione, Valeria Marini ha scelto un abito corto nero in pizzo, abbinato a sandali argentati, che ha esaltato la sua figura e il suo stile inconfondibile. La showgirl, accompagnata da Federico Lauri e Antonello Lauretti, ha brillato come una vera protagonista della serata. L’evento non è stato solo una celebrazione del compleanno, ma anche un momento di condivisione e affetto tra amici, un’opportunità per rafforzare legami e creare nuovi ricordi insieme.

La festa di Valeria Marini si è rivelata un successo, un evento che ha unito glamour, amicizia e divertimento, rendendo il suo 58° compleanno un momento da ricordare.

