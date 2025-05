Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello celebrano il battesimo della piccola Gabriella in Romagna

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Valentino Rossi, ex pilota di MotoGP, e Francesca Sofia Novello, modella, hanno recentemente festeggiato un evento significativo nella loro vita familiare: il battesimo della loro secondogenita, Gabriella. Nata il 4 gennaio 2025, la piccola ha ricevuto il sacramento in una giornata di festa che ha unito amici e parenti in una location incantevole sulla spiaggia romagnola. La celebrazione ha visto la partecipazione anche della primogenita, Giulietta, che ha compiuto tre anni di recente.

La cerimonia e la location da sogno

La giornata è iniziata con una cerimonia religiosa in chiesa, seguita da un ricevimento in un ristorante di pesce con vista mare, scelto per l’occasione. Le immagini condivise da Francesca sulle sue storie Instagram mostrano un ambiente festoso e curato nei minimi dettagli. La scelta della location ha contribuito a creare un’atmosfera magica, perfetta per un evento così importante.

Il ristorante, situato in una delle località più belle della Romagna, ha offerto un servizio impeccabile, con un menù ricco di specialità locali. Gli ospiti hanno potuto gustare piatti freschi e saporiti, mentre il panorama sul mare ha reso il tutto ancora più suggestivo. La presenza di amici e familiari ha reso la giornata ancora più speciale, creando ricordi indimenticabili per la famiglia Rossi-Novello.

Dettagli e decorazioni della festa

La coppia ha scelto di affidarsi a un’organizzatrice di eventi esperta per curare ogni aspetto della festa. Gli addobbi floreali sono stati realizzati in tonalità delicate di bianco e rosa, richiamando il tema floreale scelto per l’occasione. Candele e fiori freschi hanno abbellito i tavoli, creando un’atmosfera elegante e raffinata.

Anche le porcellane utilizzate per il servizio erano in linea con il tema, con dettagli rosa che hanno reso ogni elemento della tavola armonioso. I segnaposto e le bomboniere sono stati scelti con particolare attenzione, riflettendo l’amore e la cura che la coppia ha dedicato all’organizzazione dell’evento. Ogni particolare è stato pensato per celebrare la gioia della nascita di Gabriella e il legame della famiglia.

La famiglia Rossi-Novello: un amore in crescita

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, insieme da alcuni anni, hanno costruito una famiglia felice e unita. Con l’arrivo di Gabriella, la loro vita si arricchisce ulteriormente, portando nuove gioie e momenti da condividere. La primogenita, Giulietta, ha dimostrato di essere una sorella affettuosa, partecipando attivamente alla celebrazione e indossando un abito bianco con dettagli beige, in perfetta sintonia con i genitori.

La giornata di battesimo ha rappresentato non solo un momento di festa, ma anche un’opportunità per rafforzare i legami familiari e condividere l’amore con le persone più care. Valentino e Francesca, entrambi molto attivi sui social, hanno condiviso con i loro follower i momenti più belli della giornata, permettendo a tutti di partecipare, anche se virtualmente, a questa celebrazione di vita e amore.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!