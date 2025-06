Valentina Ferragni e Matteo Napoletano: un’estate d’amore in Sardegna tra moda e relax

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’estate del 2025 si preannuncia ricca di emozioni per Valentina Ferragni, influencer e make-up artist, che ha deciso di dare il benvenuto alla stagione estiva con una fuga romantica in Sardegna insieme al fidanzato Matteo Napoletano. La coppia ha scelto di trascorrere il primo weekend di giugno nella splendida località di Capo Caccia, dove hanno condiviso momenti di relax e divertimento, immortalati attraverso le immagini pubblicate sui social. Questo viaggio non solo segna l’inizio dell’estate, ma offre anche spunti di moda per le follower di Valentina, sempre attente alle ultime tendenze.

Un weekend da sogno in Sardegna

Valentina Ferragni e Matteo Napoletano hanno approfittato di un periodo lavorativo intenso per concedersi una pausa nella meravigliosa Sardegna. La scelta della meta, Capo Caccia, è stata dettata dalla bellezza dei paesaggi e dalla possibilità di godere di momenti di intimità lontano dalla frenesia quotidiana. La coppia ha condiviso sui social una serie di scatti che ritraggono tramonti spettacolari, aperitivi con vista mare e momenti di coccole, creando un’atmosfera di dolcezza e spensieratezza. Questi momenti rappresentano non solo un’opportunità per rilassarsi, ma anche un modo per mostrare il loro affetto e la loro connessione, che sembra crescere di giorno in giorno.

Il look estivo di Valentina Ferragni

Uno degli aspetti più apprezzati del soggiorno in Sardegna è stato il look scelto da Valentina Ferragni, che ha indossato un outfit firmato Desigual, subito diventato oggetto di ammirazione tra i suoi follower. L’abito lungo bianco, caratterizzato da cut-out strategici e decorazioni marine, ha catturato l’attenzione per la sua freschezza e originalità. A completare il look, una mini bag fucsia e arancione, ricca di perline colorate, ha aggiunto un tocco di vivacità. Le espadrillas bianche in tela, un classico dell’estate, hanno reso l’outfit perfetto per le serate estive. Valentina ha scelto di abbinare il tutto con gioielli dorati e minimalisti, arricchiti da perline turchesi, e un make-up luminoso che ha esaltato la sua bellezza naturale.

Un amore che cresce

La relazione tra Valentina Ferragni e Matteo Napoletano è emersa dopo la fine della lunga storia con Luca Vezil nel 2022. La nuova coppia sembra vivere un momento di grande felicità, come dimostrato da un recente video condiviso da Valentina sui social. In questo filmato, la influencer ha voluto esprimere il suo affetto per Matteo, mostrando un momento intimo in cui lui l’accompagna a una visita medica. Le parole di Valentina, in cui sottolinea quanto Matteo sia presente e premuroso, hanno colpito i suoi follower e ricevuto l’approvazione della madre, Marina Di Guardo, che ha commentato con entusiasmo il post. Questo gesto ha reso evidente il sostegno e l’amore che caratterizzano la loro relazione, confermando che il legame tra i due è solido e autentico.

L’estate di Valentina Ferragni e Matteo Napoletano si prospetta quindi come un periodo di gioia e condivisione, in cui moda, amore e relax si intrecciano in un racconto che affascina i loro follower.

