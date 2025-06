Valentina Ferragni acquista una nuova casa a Milano: inizia la convivenza con Matteo Napoletano

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Valentina Ferragni, nota imprenditrice e influencer, ha recentemente condiviso sui social media immagini della sua nuova casa a Milano, dove sta per iniziare una nuova fase della sua vita insieme al fidanzato Matteo Napoletano. Nonostante le critiche iniziali sulla loro relazione, i due sembrano più uniti che mai, pronti a costruire un futuro insieme. La ristrutturazione dell’immobile è ancora in corso, ma le foto pubblicate rivelano già i primi cambiamenti significativi.

La nuova casa di Valentina Ferragni: un progetto in evoluzione

La nuova abitazione di Valentina Ferragni si trova nel cuore di Milano ed è attualmente oggetto di lavori di ristrutturazione. L’imprenditrice ha condiviso sul suo profilo Instagram una serie di fotografie che mostrano il processo di trasformazione dell’immobile, evidenziando i lavori in corso e le idee per il futuro. Le immagini mostrano un prima e dopo che ricorda il percorso di ristrutturazione di altre celebrità, come Aurora Ramazzotti.

Le foto pubblicate da Valentina rivelano un ambiente in fase di cambiamento, con muri imbiancati e pavimenti protetti da cartone, segno che i lavori sono ancora lontani dalla conclusione. Tuttavia, i progressi sono evidenti, e i suoi follower hanno risposto con entusiasmo, inviando messaggi di auguri e complimenti. Tra i commenti, spicca quello della modella Bianca Balti, che ha lasciato un cuore per l’amica, dimostrando il supporto della comunità dei VIP.

Nel suo post, Valentina ha scritto: “Dal 1956 al 2025. Non ancora pronta ma mi sento già a casa”, sottolineando il legame emotivo che sta già sviluppando con il nuovo spazio. La ristrutturazione prevede anche l’ammodernamento di stanze come il secondo bagno e la creazione di un soggiorno più luminoso e accogliente, grazie all’abbattimento di una parete.

La convivenza tra Valentina Ferragni e Matteo Napoletano

La nuova casa rappresenta un passo importante nella relazione tra Valentina Ferragni e Matteo Napoletano, segnando l’inizio ufficiale della loro convivenza. La coppia ha superato le iniziali difficoltà legate alla differenza di età e alle critiche ricevute, dimostrando di essere più unita che mai. Matteo, che in passato ha studiato negli Stati Uniti, ora vive stabilmente a Milano, pronto a impegnarsi in questa nuova avventura.

Valentina sta lasciando alle spalle la sua “casa da single”, un appartamento moderno e minimalista che i suoi fan conoscono bene. Con l’acquisto del nuovo immobile, l’imprenditrice si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua vita, personalizzando ogni aspetto della casa per renderla unica e rappresentativa della sua personalità. Ha dichiarato di non voler un appartamento già pronto, preferendo uno spazio che possa riflettere il suo stile e le sue esigenze.

La ristrutturazione: un processo creativo

La ristrutturazione della nuova casa di Valentina Ferragni non è solo un lavoro di rinnovamento, ma anche un processo creativo che riflette il suo gusto personale. L’imprenditrice ha deciso di intervenire attivamente sui lavori, come dimostrano i video condivisi sui social, in cui appare con abbigliamento da lavoro e attrezzi in mano, pronta a dare il suo contributo alla trasformazione degli spazi.

La scelta di non optare per un appartamento già rifatto è motivata dalla volontà di avere una casa con carattere, che racconti la sua storia e quella del suo compagno. Valentina ha affermato: “Non mi piacciono le case uguali in condomini uguali. Amo le case con del carattere e che parlino veramente delle persone che ci abitano”. Questa filosofia la guida nella personalizzazione della sua nuova abitazione, rendendola un luogo che rispecchi la loro vita insieme.

La nuova casa di Valentina Ferragni non è solo un luogo fisico, ma rappresenta anche un simbolo di crescita e di unione con Matteo Napoletano. Con i lavori in corso e i progetti per il futuro, la coppia si prepara a vivere una nuova avventura insieme, all’insegna dell’amore e della creatività.

