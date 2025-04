Valentina Bisti del TG1 spiega la sua scelta di andare senza trucco durante l’annuncio della morte di Papa Francesco

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Lunedì mattina, poco prima delle dieci, Eleonora Daniele ha comunicato la triste notizia della scomparsa di Papa Francesco, dando immediatamente la linea al TG1 per un’edizione straordinaria. A condurre il telegiornale c’era Valentina Bisti, che ha informato il pubblico della rete ammiraglia sulla morte di Bergoglio. Molti telespettatori hanno notato l’assenza di trucco sul volto della giornalista, scatenando un acceso dibattito. In risposta a queste osservazioni, Valentina Bisti ha rilasciato un’intervista chiarificatrice.

La scelta di Valentina Bisti: un gesto di rispetto

In un’intervista rilasciata a Fan Page, Valentina Bisti ha spiegato che la sua decisione di non truccarsi è stata consapevole. Nonostante avesse a disposizione le professioniste del trucco e parrucco, che l’hanno seguita fino a pochi istanti prima della diretta, la giornalista ha ritenuto che il make-up fosse l’ultima delle sue preoccupazioni. La gravità della notizia richiedeva la massima concentrazione e, secondo Bisti, il trucco non era appropriato per un evento così drammatico. Ha sottolineato che non si trattava di un’occasione festosa, come un matrimonio, ma di un momento di grande tristezza e rispetto.

Cambiamento dell’outfit: un’adeguata presentazione

Oltre alla questione del trucco, Valentina Bisti ha dovuto affrontare anche un’immediata necessità di cambiarsi d’abito. Arrivata negli studi con una camicia colorata, considerata “inappropriata” per la situazione, le sue colleghe le hanno prontamente fornito una camicia e una giacca dai toni più sobri. Questo cambio è avvenuto pochi secondi prima che apparisse sullo schermo, dimostrando la rapidità con cui i giornalisti devono adattarsi a eventi inaspettati e di grande rilevanza.

La diretta: un momento di grande responsabilità

Valentina Bisti ha descritto il momento in cui ha ricevuto la notizia della morte di Papa Francesco come estremamente frenetico. Durante una riunione di sommario, la notizia è giunta inaspettata, costringendola a scendere rapidamente in studio. In quel frangente, la giornalista ha dovuto gestire una serie di impulsi e informazioni, coordinandosi con i colleghi Ignazio Ingrao e Oliviero Bergamini. La consapevolezza di trovarsi di fronte alla diretta più difficile della sua carriera ha reso la situazione ancora più intensa.

Bisti ha evidenziato l’importanza di mantenere il controllo e di essere in sintonia con la regia e i colleghi, per garantire una comunicazione chiara e rispettosa della gravità dell’evento. La sua scelta di non truccarsi, quindi, non è stata solo una questione estetica, ma un modo per rimanere autentica e in linea con il tono solenne della notizia.

Un approccio personale alla professione

Valentina Bisti ha anche condiviso il suo approccio personale nei momenti di lutto. Ha affermato che, anche in occasioni come i funerali, preferisce non truccarsi per poter esprimere liberamente le proprie emozioni, senza preoccuparsi di apparire in un certo modo. La sua priorità, in quel momento, era ascoltare la regia e collaborare con i colleghi, piuttosto che preoccuparsi dell’aspetto esteriore. Questo approccio riflette una visione professionale che va oltre l’apparenza, ponendo l’accento sull’importanza del contenuto e della comunicazione in situazioni delicate.

