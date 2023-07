Up, ecco una delle scene più commoventi dei film Pixar

Up è un film d’animazione del 2009 scritto e diretto da Pete Docter e Bob Peterson. La pellicola è stata la seconda nella storia ad essere candidata agli Oscar come miglior film (la prima è La bella e la bestia). Inoltre su 5 candidature totali Up è riuscito a vincere ben 2 premi Oscar come miglior film d’animazione e migliore colonna sonora. È il primo film della Pixar ad essere realizzato anche per la proiezione in formato digitale tridimensionale Disney Digital 3-D. Con un incasso totale di 731.342.744$ nel mondo è il terzo miglior incasso assoluto per una pellicola Pixar dopo Alla ricerca di Nemo e Toy Story 3.

Up, la trama

In una sala cinematografica si proietta un cinegiornale su un esploratore, Charles Muntz, che è tornato dall’America del Sud con lo scheletro di un uccello che la scienza ufficiale qualifica come falso. Muntz riparte per dimostrare la sua onestà. Un bambino occhialuto, Carl, è in sala. Muntz è il suo eroe. Incontrerà una bambina, Ellie, che ha la sua stessa passione. I due cresceranno insieme e si sposeranno. Un giorno però Carl si ritrova vedovo con la sua villetta circondata da un cantiere e con il sogno che i contrattempi della vita non hanno mai permesso a lui ed Ellie di realizzare: una casa in prossimità delle cascate citate da Muntz come luogo della sua scoperta. Un giorno un Giovane Esploratore bussa alla sua porta. Sarà con lui che Carl, senza volerlo, comincerà a realizzare il sogno.

La famosa scena del film

Carl e Ellie, la loro vita racchiusa in una lunga, straziante sequenza. Il tema musicale meraviglioso di Michael Giacchino vince l’Oscar. Sicuramente una delle scene più belle mai viste e una delle più commoventi nella storia della Pixar. Qui di seguito la famosa scena del film.