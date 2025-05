Uomini e Donne: Ultima puntata e scelta di Gianmarco Steri in arrivo su Canale 5

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il celebre dating show “Uomini e Donne“, condotto da Maria De Filippi, si avvicina alla conclusione della sua attuale edizione. Con una base di fan appassionati che seguono il programma con grande interesse, l’attesa per l’ultima puntata è palpabile. In particolare, l’attenzione è rivolta alla scelta di Gianmarco Steri, l’unico tronista rimasto. I telespettatori si chiedono quando andrà in onda l’episodio finale e quando si svolgerà la registrazione della sua scelta.

La data dell’ultima puntata di Uomini e Donne 2025

Secondo le informazioni disponibili, l’ultima puntata di “Uomini e Donne” è prevista per venerdì 23 maggio 2025, con inizio alle 14.45 su Canale 5. Questo appuntamento segnerà la chiusura di un’altra edizione del programma, che ha visto la partecipazione di numerosi tronisti e corteggiatori. Maria De Filippi, insieme ai suoi storici opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, saluterà il pubblico, promettendo un ritorno a settembre con nuove storie e volti freschi nel parterre.

Il programma ha sempre avuto un forte seguito, grazie alla sua formula che mescola emozioni, colpi di scena e dinamiche relazionali. La chiusura di questa edizione non segnerà la fine, ma un nuovo inizio, con l’attesa di scoprire quali nuovi personaggi entreranno a far parte del cast e quali storie si svilupperanno nella prossima stagione.

La scelta di Gianmarco Steri: registrazione e attesa

Gianmarco Steri, il tronista romano noto per il suo percorso di corteggiamento, è al centro dell’attenzione per la sua imminente scelta. Dopo aver corteggiato Martina De Ioannon, ora si trova a dover decidere tra due ragazze: Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara. Entrambe le corteggiatrici hanno mostrato un forte interesse nei suoi confronti, ma le loro personalità e approcci sono molto diversi.

Secondo le anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni, la registrazione dell’ultima puntata, quella dedicata alla scelta di Gianmarco, avrà luogo domenica 11 maggio. In questa occasione, il tronista avrà l’opportunità di effettuare le ultime esterne con le sue corteggiatrici prima di entrare in studio per l’ultima volta. La tensione è alta, e i fan sono curiosi di scoprire se Gianmarco opterà per Nadia o Cristina, con la speranza di assistere a momenti emozionanti e, perché no, a qualche colpo di scena.

La scelta di Gianmarco rappresenta un momento cruciale non solo per lui, ma anche per il pubblico che ha seguito il suo percorso. Le aspettative sono elevate, e la presenza di petali rossi potrebbe aggiungere un tocco romantico all’epilogo di questa edizione. La curiosità è tanta, e i telespettatori non vedono l’ora di scoprire come si concluderà questa avventura.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!