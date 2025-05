“Unicorni”: il film che affronta le sfide della genitorialità nella società moderna

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Giffoni Film Festival, uno dei festival cinematografici più attesi in Italia, ha scelto di inaugurare la sua 55° edizione con “Unicorni”, l’ultima opera della regista Michela Andreozzi. Questo film, in arrivo nelle sale il 18 luglio grazie a Vision Distribution, si propone di esplorare le complessità della genitorialità contemporanea, affrontando tematiche rilevanti e attuali.

La trama di “Unicorni”

“Unicorni” racconta la storia di Lucio, interpretato da Edoardo Pesce, un conduttore radiofonico carismatico e progressista, e sua moglie Elena, interpretata da Valentina Lodovini, una donna più insicura e emotivamente dipendente. La coppia vive in una famiglia allargata, comprendente la prima moglie di Lucio e una figlia, e ha un figlio di nove anni, Blu, interpretato dal giovane Daniele Scardini. Blu ha una passione particolare: ama vestirsi da femmina, ma può farlo solo tra le mura domestiche, con il consenso dei genitori.

La vicenda si complica quando Blu decide di indossare il costume della Sirenetta per la recita scolastica. Questo desiderio scatena una serie di conflitti interiori nei genitori, che si trovano a dover bilanciare il loro desiderio di supportare il figlio con la necessità di proteggerlo dalle possibili reazioni esterne. La storia si sviluppa attraverso un percorso di consapevolezza e accettazione, durante il quale Lucio ed Elena saranno accompagnati da un gruppo di genitori, i “Genitori Unicorni”, guidati da una psicologa interpretata dalla stessa Michela Andreozzi.

Tematiche e messaggi del film

Michela Andreozzi, regista e sceneggiatrice, ha dichiarato di voler affrontare il delicato tema del ruolo dei genitori nell’educazione dei figli, specialmente quando questi ultimi esprimono desideri che possono risultare sorprendenti o inaspettati. La regista, pur non avendo figli, si sente profondamente coinvolta nel tema, considerando i giovani come parte della sua vita. Attraverso “Unicorni”, Andreozzi intende invitare gli adulti a rivedere le proprie posizioni e a offrire un amore incondizionato ai propri figli, anche quando le loro scelte sfidano le aspettative sociali.

Il film si propone di essere un viaggio di crescita, non solo per i protagonisti, ma anche per il pubblico, che viene invitato a riflettere sulle proprie convinzioni e pregiudizi. La narrazione si sviluppa in un contesto in cui la famiglia è al centro, evidenziando le dinamiche relazionali e le sfide quotidiane che i genitori affrontano nel sostenere i propri figli.

Un cast di talento e una produzione di qualità

“Unicorni” vanta un cast di attori di grande talento, tra cui Lino Musella, Thony, Donatella Finocchiaro e Paola Tiziana Cruciani, che arricchiscono ulteriormente la narrazione. La pellicola è prodotta da Arturo Paglia e Isabella Cocuzza per Paco Cinematografica, in collaborazione con Vision Distribution e Neo Art Producciones. Il film ha ricevuto anche il supporto della Regione Lazio attraverso il programma Lazio Cinema International, cofinanziato dall’Unione Europea.

Con una trama che affronta questioni di grande rilevanza sociale e un cast di attori affermati, “Unicorni” si preannuncia come un’opera significativa nel panorama cinematografico italiano, capace di stimolare discussioni e riflessioni su temi di attualità.

