Una rosa per Liz: il gesto della famiglia reale in memoria di una giovane fotografa

Nel mese di novembre, il giardino di Vicky Robayna, situato nel nord dell’Inghilterra, si trasforma in un luogo di ricordo e celebrazione grazie alla fioritura di una rosa speciale. Questa pianta, denominata Ice N Roses Early Rose, è un omaggio della principessa Kate e del principe William in memoria di Liz Hatton, la figlia di Vicky, scomparsa a soli 17 anni nel novembre 2024 a causa di un raro e aggressivo tumore addominale. La storia di Liz, una giovane fotografa di Harrogate, ha toccato i cuori di molti, rappresentando un esempio di determinazione e passione per la vita.

La passione per la fotografia di Liz

Liz Hatton era una giovane promessa della fotografia, la cui vita è stata segnata da una malattia devastante. Nonostante la sua condizione, Liz ha continuato a perseguire i suoi sogni, cercando di completare una serie di progetti fotografici prima di essere costretta a combattere contro il tumore. La sua determinazione l’ha portata a realizzare un sogno particolarmente significativo: fotografare un evento reale a Windsor Castle. Questo traguardo è stato possibile grazie a un incontro fortuito con il principe William e la principessa Kate, che hanno risposto a un appello lanciato da sua madre, Vicky, sui social media.

L’appello di Vicky ha attirato l’attenzione del team dei principi del Galles, che ha contattato la famiglia attraverso un’associazione di elisoccorso sostenuta da William. Questo gesto ha aperto la porta a un’esperienza indimenticabile per Liz, che ha avuto l’opportunità di immortalare un evento ufficiale in cui il principe William consegnava onorificenze a cittadini britannici meritevoli. Questo momento ha rappresentato non solo un riconoscimento per il talento di Liz, ma anche un’importante occasione per vivere una delle sue ultime passioni.

L’incontro emozionante a Windsor

L’incontro tra Liz e la famiglia reale è avvenuto nell’ottobre 2024, e le emozioni erano palpabili. La principessa Kate, che stava affrontando la sua personale battaglia contro il tumore, ha accolto Liz e la sua famiglia con grande calore. Vicky ha descritto il momento come un abbraccio sincero e affettuoso, sottolineando come Liz avesse sempre considerato William e Kate due delle persone più autentiche mai incontrate. La gentilezza e la semplicità dei reali hanno colpito profondamente la giovane fotografa, che ha apprezzato in particolare il modo in cui hanno trattato suo fratello Mateo, aiutandolo a superare la sua timidezza.

Per la famiglia di Liz, quell’incontro ha rappresentato molto di più di un semplice evento: è stato come entrare in una grande famiglia, un momento di connessione e sostegno in un periodo difficile. La disponibilità e l’umanità mostrata dai principi hanno lasciato un segno indelebile nei cuori dei familiari di Liz.

La nascita di Capture e l’impatto della storia di Liz

Dopo la prematura scomparsa di Liz, i suoi genitori hanno deciso di dare vita a Capture, la prima associazione al mondo dedicata alla ricerca sul sarcoma, la rara malattia che ha colpito la loro figlia. Grazie alla visibilità ottenuta attraverso il supporto della famiglia reale, l’associazione è riuscita a raccogliere oltre 163 mila dollari, fondi destinati alla ricerca e al sostegno di altre famiglie colpite dalla stessa malattia. Vicky ha sottolineato l’importanza del sostegno ricevuto da Kate e William, affermando che senza di loro non avrebbero mai raggiunto una tale risonanza né raccolto così tanti fondi.

La storia di Liz ha viaggiato in tutto il mondo, diventando un simbolo di speranza e resilienza. La sua passione per la fotografia e il suo spirito combattivo continuano a ispirare molte persone, dimostrando come anche nei momenti più bui si possa trovare la forza di perseguire i propri sogni. Il gesto della famiglia reale, attraverso la rosa Ice N Roses Early Rose, rappresenta un tributo duraturo alla memoria di una giovane che ha lasciato un segno profondo nella vita di chi l’ha conosciuta.

