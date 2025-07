La principessa Martha Louise di Norvegia e il primo coming out della famiglia reale al Pride 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Pride 2025 di Oslo ha visto una partecipazione speciale: la principessa Martha Louise di Norvegia ha preso parte alla sfilata insieme alla figlia Maud Angelica, facendo notizia per il primo coming out ufficiale della famiglia reale norvegese. Maud, ventiduenne e quinta in linea di successione al trono, ha condiviso la sua bisessualità con il pubblico, segnando un momento significativo nella storia della monarchia norvegese. L’evento ha rappresentato non solo una celebrazione della diversità, ma anche un forte messaggio di amore e accettazione.

La partecipazione di Maud Angelica al Pride

Maud Angelica, figlia della principessa Martha Louise e del defunto Ari Behn, ha approfittato dell’occasione per esprimere la sua identità. Durante il Pride, ha pubblicato su Instagram una serie di immagini in cui si mostrava avvolta nei colori della bandiera bisessuale, composta da strisce viola, fucsia e blu. Con un messaggio chiaro e diretto, ha scritto: «Buon Pride da una persona bisessuale! Il Pride di quest’anno è stato assolutamente fantastico e c’è stato tantissimo amore». Questo gesto ha rappresentato un passo importante non solo per Maud, ma anche per la comunità LGBTIQ+, che ha trovato in lei una figura di riferimento e supporto.

La partecipazione di Maud Angelica al Pride ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico, sottolineando l’importanza di avere rappresentanti della monarchia che si schierano apertamente a favore dei diritti LGBTIQ+. La giovane principessa ha dimostrato coraggio e autenticità, elementi fondamentali per chi vive la propria identità in un contesto spesso complesso e sfidante.

Il supporto della principessa Martha Louise

Martha Louise ha voluto essere al fianco della figlia in questo momento significativo, partecipando attivamente al Pride di Oslo insieme a Maud e al suo secondo marito, Durek Verrett. La principessa ha condiviso sui social media foto e video della giornata, esprimendo il suo sostegno incondizionato. Ha scritto: «L’amore non sbaglia mai. In questo mese del Pride, voglio onorare il coraggio di vivere la propria verità». Le sue parole hanno risuonato con forza, evidenziando l’importanza di celebrare l’amore in tutte le sue forme e di affrontare le sfide con coraggio.

Martha Louise ha sempre cercato di rompere gli schemi tradizionali della monarchia, e la sua partecipazione al Pride rappresenta un ulteriore passo verso l’accettazione e la libertà di espressione. Ha sottolineato che il Pride non riguarda solo l’identità, ma anche la libertà di essere se stessi in un mondo che spesso non facilita questo processo. Le sue dichiarazioni hanno avuto un impatto significativo, incoraggiando altri a vivere la propria verità senza paura.

La storia personale di Martha Louise e il suo percorso

La principessa Martha Louise ha una storia personale complessa e ricca di sfide. Dopo il matrimonio con Ari Behn, da cui sono nate tre figlie, ha affrontato la perdita del marito, avvenuta nel 2019. Behn, noto per le sue posizioni controverse e per le sue dichiarazioni pubbliche, ha lasciato un segno profondo nella vita della principessa e delle loro figlie. La sua morte ha colpito duramente la famiglia reale, ma ha anche spinto Martha Louise a riflettere sulla propria vita e sulle proprie scelte.

Nel 2022, la principessa ha deciso di rinunciare ai doveri reali per dedicarsi a interessi personali, tra cui la medicina alternativa e la chiaroveggenza, insieme a Durek Verrett. La loro relazione, inizialmente osteggiata, ha dimostrato la determinazione di Martha Louise a seguire il proprio cuore, nonostante le critiche ricevute. La coppia si è sposata nell’agosto 2024, segnando un nuovo capitolo nella vita della principessa.

La partecipazione di Martha Louise e Maud Angelica al Pride di Oslo non è solo un momento di celebrazione, ma rappresenta anche un cambiamento culturale all’interno della monarchia norvegese. Con il loro gesto, hanno aperto la strada a una maggiore accettazione e visibilità per le persone LGBTIQ+, dimostrando che l’amore e il coraggio possono superare le barriere.

