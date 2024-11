Una nuova vita in arrivo per Sara Barbieri e Fabrizio Corona: parto previsto per Natale

Sara Barbieri, modella e compagna dell’ex fotografo Fabrizio Corona, vive un momento unico della sua vita. La 24enne, infatti, aspetta il suo primo figlio, un maschietto di nome Thiago, che nascerà proprio il 25 dicembre, giorno di Natale. La gravidanza, attesa con grande entusiasmo, rappresenta un cambiamento significativo non solo per la giovane, ma anche per il compagno che, a 50 anni, accoglie il suo secondo pargolo dopo Carlos Maria, ora ventiduenne. Nell’ultimo servizio fotografico realizzato per il magazine VanityTeen, Sara ha mostrato il suo addome nudo, posando elegantemente, un segno del suo carattere audace nonostante la dolce attesa.

La carriera di modella di Sara Barbieri

Sara Barbieri ha saputo conquistare il mondo della moda, sfilando anche per prestigiosi marchi come Dolce&Gabbana. Sebbene si trovi in un periodo di attesa della sua vita, non ha intenzione di abbandonare il suo sogno professionale. Durante il servizio fotografico per VanityTeen, ha rivelato quanto ami il suo lavoro, sottolineando l’indipendenza e la possibilità di viaggiare che la carriera le ha sempre offerto. Tuttavia, ha anche messo in evidenza le sfide legate a questo stile di vita, menzionando le pressioni e la solitudine che può accompagnare i viaggi frequenti. Il suo impegno nella moda nonostante la gravidanza dimostra una determinazione che non sembra mutare nemmeno con l’arrivo di Thiago.

Sara ha anche toccato il tema della conciliazione tra carriera e vita familiare, sottolineando come la gravidanza stia modificando la sua percezione della moda. Descrive come desideri che la sua futura famiglia diventi una priorità e che presto possa lavorare in un modo diverso, pur mantenendo la passione per la sua professione.

Nuove aspirazioni e progetti di vita

Oltre alla carriera di modella, Sara ha avviato un corso di laurea in psicologia, una decisione maturata dalla scoperta della gravidanza. La giovane artistica ha sempre avuto un interesse per la psicologia, e ora, con la futura nascita di suo figlio, ha trovato la motivazione per intraprendere questo nuovo percorso formativo. In questo modo, spera di stabilire una base solida per un futuro che combina passione e responsabilità.

Sara ha puntualizzato che, nonostante la natura effimera del lavoro nel mondo della moda, sta cercando di costruire una stabilità. Desidera anche trasferire questa stabilità nel contesto familiare, sentendo l’esigenza di avere dei punti fermi da cui partire per costruire la propria vita.

L’arte come rifugio e espressione

Un altro aspetto della vita di Sara è il suo amore per l’arte. Avendo frequentato un liceo artistico, ha sempre cercato di esprimere le sue emozioni attraverso il disegno e la pittura. Descrive queste attività come una via per trovare calma e pace interiore, soprattutto in un periodo carico di emozioni come quello della gravidanza.

Sara ha discusso come, in questi mesi, la sua creatività sia stata influenzata dalla nuova vita che porta dentro di sé, permettendole di esplorare nuovi aspetti della sua personalità. Si rende conto che questo tempo di attesa ha arricchito la sua vita in modi che non avrebbe mai immaginato.

La gravidanza non solo comporta cambiamenti fisici, ma arricchisce anche il suo mondo interiore. Le esperienze vissute e le riflessioni avute portano a un’autocomprensione più profonda, dimostrando che, nonostante le sfide, la maternità e la carriera possono coesistere in armonia.

Sara Barbieri si prepara a vivere un Natale speciale, uno di quei momenti unici della vita che probabilmente cambieranno per sempre la sua prospettiva. La sua storia rappresenta un amalgama tra il glamour della moda e la nuova avventura della maternità, realizzando un delicato equilibrio tra le sue molteplici aspirazioni.