Una notte da leoni: questa scena con Mike Tyson è esilarante

Una notte da leoni (The Hangover) è un film statunitense del 2009 diretto da Todd Phillips, con Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bartha e Heather Graham. Il film ha vinto il Golden Globe come miglior film commedia o musicale nel 2010. Globalmente ha totalizzato una cifra pari a $ 467.483.912, a fronte di un budget di soli 35 milioni di dollari. Il film è stato acclamato dalla critica in tutto il mondo, dimostrandosi così, alla fine dell’anno, il film più apprezzato del 2009. Il sequel, Una notte da leoni 2, esordisce nel 2011. Gli attori sono gli stessi e la pellicola è diretta dallo stesso regista, Todd Phillips. Il film verrà tuttavia accolto con meno successo rispetto al primo film.

Una notte da leoni, la trama

Per festeggiare al meglio il matrimonio di Doug, i tre sodali Phi, Stu e Alan hanno organizzato un grandioso addio al celibato a Las Vegas. Una notte che nelle intenzioni non dovrebbero dimenticare mai e della quale invece non serbano ricordo la mattina successiva, quando si risvegliano nella loro camera e scoprono che il futuro sposo è scomparso nel nulla. In più a Stu manca un dente, la suite dell’hotel è nel caos totale, finiscono per ritrovarsi faccia a faccia con una tigre e scovano un bambino nell’armadio. Per cercare di scoprire cosa sia successo e dove sia finito Doug i tre vivranno una serie di paradossali disavventure.

La famosa scena del film

Scena esilarante e presente nel primo film. Mike Tyson e la sua guardia del corpo fanno irruzione nella stanza d’albergo di Phil, Stu ed Alan per riprendersi la tigre che hanno rubato nella notte, sotto l’effetto del roofis. Sulle note di Phil Collins, arriva un destro che abbatte in un attimo il povero Alan. Qui di seguito la famosa scena del film “Una notte da leoni”.