Un uomo di New York vince la gara del miglior sosia di Pedro Pascal e si aggiudica burrito gratis per un anno

Un evento insolito ha catturato l’attenzione a New York, dove un uomo è stato incoronato il miglior sosia di Pedro Pascal in una gara goliardica. George Gountas, il vincitore, ha ottenuto un premio di 50 dollari e un anno di burrito gratis da un ristorante locale, il Son Del North. Questa iniziativa è stata ispirata da una dichiarazione dell’attore, che aveva lamentato l’assenza di buon cibo messicano nella Grande Mela.

La genesi della gara per il miglior sosia di Pedro Pascal

L’idea di organizzare una competizione per trovare il sosia di Pedro Pascal è nata nel 2023, quando l’attore ha espresso il suo disappunto riguardo alla qualità del cibo messicano a New York. Annisha Garcia, chef e proprietaria del ristorante Son Del North, ha deciso di rispondere a questa affermazione con una sfida. La sua intenzione era quella di dimostrare a Pascal che la città offre ottimi piatti messicani e, per attirare la sua attenzione, ha pensato di creare un evento divertente.

La gara si è svolta il 15 giugno, in concomitanza con la Festa del Papà americana, e ha visto la partecipazione di circa trenta aspiranti sosia. L’atmosfera era festosa e goliardica, con i partecipanti che si sono esibiti in vari modi per cercare di convincere la giuria di essere il sosia migliore dell’attore. Questo evento ha non solo divertito i presenti, ma ha anche creato un legame tra la comunità e il mondo del cinema, unendo appassionati e curiosi in un momento di svago e celebrazione.

George Gountas, il vincitore della competizione

Il titolo di miglior sosia di Pedro Pascal è andato a George Gountas, un uomo che lavora nel settore dello spettacolo come tecnico delle luci per il programma “The Daily Show” di Comedy Central. La sua partecipazione alla gara è stata incoraggiata da sua moglie, Jenny, che ha visto in questa competizione un’opportunità per festeggiare la Festa del Papà in modo originale. Gountas ha raccontato che la somiglianza con Pascal era stata notata per la prima volta durante la visione di “Trono di Spade“, e da quel momento in poi, diversi amici e conoscenti hanno iniziato a fargli notare la sua somiglianza con l’attore.

La moglie di Gountas ha dichiarato: “Quando abbiamo visto questa gara, ho pensato che sarebbe stato un regalo perfetto per la Festa del Papà. È divertente, perché lui non è molto attivo sui social media, ma adesso sarà ovunque!” La vittoria di Gountas ha portato una ventata di entusiasmo nella sua vita e ora attende con curiosità una possibile reazione da parte di Pedro Pascal.

La risposta di Annisha Garcia e le aspettative per il futuro

Annisha Garcia, la chef del Son Del North, ha espresso il suo desiderio di far assaporare i suoi burrito a Pedro Pascal, lanciando un invito all’attore. “Come può dire che a New York non ci sia buon cibo messicano? Siamo qui, pronti a dimostrarlo!” ha affermato. La chef spera che Pascal possa visitare il suo ristorante e assaporare le sue specialità, contribuendo a smentire il suo commento iniziale.

La gara ha avuto luogo nel Lower East Side, un quartiere noto per la sua vivace scena gastronomica e culturale. Gountas, che ha partecipato come il quinto sosia, ha mostrato con orgoglio il suo cartello durante l’evento, il quale è diventato virale sui social media. Con un anno di burrito gratis in palio e un premio in denaro, Gountas ha sicuramente reso la sua Festa del Papà memorabile. Resta da vedere se Pedro Pascal deciderà di rispondere a questa iniziativa e se avrà l’opportunità di gustare i burrito di Annisha Garcia.

