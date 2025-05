Un incontro indimenticabile: Edmea Bulgarelli abbraccia il suo idolo Achille Lauro a 101 anni

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Un episodio toccante ha avuto luogo a Carpi, in provincia di Modena, dove una donna di 101 anni ha realizzato un sogno che la accompagnava da tempo. Edmea Bulgarelli, ospite della residenza per anziani Stella, ha avuto l’opportunità di incontrare il suo idolo musicale, il cantante Achille Lauro. Questo evento ha rappresentato un momento di grande emozione non solo per la centenaria, ma anche per tutti coloro che hanno assistito a questa straordinaria occasione.

L’incontro tra Edmea e Achille Lauro

Il 25 maggio, giorno del compleanno di Edmea, la residenza Stella ha ospitato Achille Lauro in occasione di una sua apparizione presso Radio Bruno. La signora Bulgarelli, che ha sempre nutrito una passione per la musica, ha atteso con grande entusiasmo l’arrivo del cantante. Cresciuta ascoltando le voci di artisti iconici come Mina e Adriano Celentano, Edmea ha sempre mantenuto viva la curiosità per le nuove sonorità. Quando finalmente ha incontrato Lauro, il momento è stato carico di emozione: “È un onore essere qui con te”, ha detto il cantante, prima di abbracciarla e scattare un selfie insieme, un gesto che ha reso il ricordo ancora più speciale.

L’importanza degli incontri tra generazioni

Ilario de Nittis, presidente della cooperativa sociale Scai, che gestisce la residenza Stella, ha espresso la sua soddisfazione per l’incontro. Ha sottolineato come tali eventi possano arricchire sia gli artisti che gli anziani, creando un ponte tra le generazioni. I giovani possono apprendere dalle storie di vita degli ospiti, mentre gli anziani possono riscoprire stimoli e curiosità che li aiutano a vivere emozioni autentiche. La residenza Stella è nota per le sue iniziative culturali, che vanno oltre i tradizionali servizi socio-assistenziali, puntando a valorizzare ogni ospite nella sua unicità.

Achille Lauro: un artista dal cuore grande

Achille Lauro non è solo un cantante di successo, ma anche un artista con un forte senso di responsabilità sociale. Questo aspetto della sua personalità è emerso in diverse occasioni. Tre anni fa, in occasione del suo compleanno, ha visitato l’Ospedale San Camillo Forlanini di Roma per intrattenere i bambini ricoverati nel reparto di Chirurgia Pediatrica. Durante la visita, ha suonato per loro e ha portato dolci, regalando momenti di gioia e spensieratezza.

Nel 2021, Lauro ha dato vita a un’iniziativa originale trasformando i suoi battiti cardiaci in un’opera d’arte digitale, un NFT, il cui ricavato è stato destinato al reparto di cardiochirurgia pediatrica del Policlinico San Donato di Milano. Anche in questo caso, ha dedicato tempo ai bambini, giocando e cantando con loro, cercando di portare un sorriso e un momento di felicità nelle loro vite.

Questi gesti dimostrano come Achille Lauro utilizzi la sua fama non solo per intrattenere, ma anche per fare del bene, contribuendo a migliorare la vita di chi si trova in situazioni difficili. La sua sensibilità e il suo impegno sociale lo rendono un esempio da seguire per molti, in un mondo che ha sempre più bisogno di solidarietà e umanità.

