Un dettaglio inaspettato in Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban potrebbe cambiare tutte le carte in tavola

La saga di Harry Potter è stata ed è tutt’oggi una delle più famose al mondo. Si tratta di una saga fantasy che ha stregato negli anni moltissimi utenti e amanti del genere, portando la scrittrice dei libri (J. K. Rowling) e tutti coloro che hanno lavorato nella sua creazione al successo assoluto.

Ora, quando si raggiunge tanto successo si è spesso oggetto di letture alternative delle scene, spesso farlocche e infondate, ma in questo caso i presupposti di qualcosa di grande ci sono sicuramente. Infatti, andando a guardare una scena ben precisa di “Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban” si può andare incontro ad una serie di scenari alternativi davvero bizzarri.

Il dettaglio della Mappa del Malandrino

“Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban” è il terzo degli 8 film della saga che racconta le avventure del mago Harry Potter e di tutti i personaggi che girano intorno alla scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. In questo capitolo, si va a raccontare quello che è il primo incontro tra il protagonista e Sirius Black, personaggio controverso ed importante che svolge un ruolo chiave nella narrazione.

Ebbene, in una scena ben precisa si vedono i fratelli Fred e George Weasley donare ad Harry la famosa “Mappa del Malandrino“, una mappa magica che ritrae il castello di Hogwarts e chi, in quel preciso istante, si trova all’interno delle sue mura. Inoltre, permette anche di vedere i movimenti di chi si addentra nei corridoi del castello. Sarà poi questa mappa uno strumento estremamente importante per lo scorrere degli eventi da quel momento in poi.

Tornando alla scena precedente, Ivan Mars, famoso influencer che parla e racconta di cinema sul web ha portato alla luce in questo video un dettaglio estremamente curioso: nel momento degli eventi del Pringioniero di Azkaban, la mappa riporta la presenza nel castello du Newt Scamander.

Newt Scamander, per chi non lo sapesse, è il protagonista di uno spin-off della saga di Harry Potter, ossia “Animali Fantastici“. Questo è molto curioso perché gli eventi riportanti in questo secondo gruppo di film sono antecedenti di molti anni agli eventi riportanti in Harry Potter. Il collegamento delle due cose potrebbe significare molto, come anche significare niente, ma chissà se in un futuro la Rowling ci regalerà una fusione tra le due cose.