Un action movie e la serie distopica cult, le novità da vedere su Netflix

In questi giorni su Netflix sono arrivati alcuni dei titoli più attesi del 2023. La piattaforma di streaming continua a proporre nuove uscite ogni settimana. Tra le novità su Netflix troviamo due titoli imperdibili, vediamo quali.

Tra le nuove uscite da non perdere vi è sicuramente la sesta stagione di Black Mirror. La leggendaria serie distopica torna con nuovi, imperdibili, episodi. Inoltre, da segnalare, c’è il sequel del film d’azione Tyler Rake 2.

La sesta stagione di Black Mirror, composta da cinque episodi, è stata attesissima dai fan. La serie antologica di fantascienza firmata da Charlie Brooker non è classificabile in nessuna categoria. Un po’ thriller, un po’ horror, un po’ dramma psicologico. L’unico filo conduttore è l’impatto delle nuove tecnologie nella vita delle persone. Non esiste trama perché ogni episodio è a sé, con diversi personaggi e diverso cast.

“Questa dovrebbe essere una serie che non può essere facilmente definita e che continua a reinventarsi – ha dichiarato il creatore Charlie Brooker – Quindi, in parte come sfida e in parte per mantenere le cose fresche, sia per me che per gli spettatori, ho iniziato questa stagione mettendo deliberatamente in discussione alcuni dei presupposti fondamentali su cosa aspettarsi”