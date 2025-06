Uma Thurman rivela la sua ansia nel mangiare davanti alla telecamera durante il The Tonight Show

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La star di Hollywood Uma Thurman, nota per il suo coraggio nelle scene d’azione, ha recentemente condiviso un aspetto inaspettato della sua carriera: la difficoltà di mangiare davanti alla macchina da presa. Ospite del popolare talk show The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, l’attrice ha rivelato come questa situazione possa generarle ansia, un tema che ha suscitato l’interesse del pubblico e dei fan.

L’ansia di mangiare in pubblico

Durante la chiacchierata con Jimmy Fallon, Uma Thurman ha spiegato di aver scoperto di soffrire di ansia quando si tratta di mangiare in presenza di altre persone. Ha citato il DSM, il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, per sottolineare che la sua esperienza non è unica. “Sai che mangiare davanti agli sconosciuti è una delle domande nel DSM?” ha chiesto l’attrice, evidenziando come questo problema possa influenzare molte persone. La sua sincerità ha colpito il pubblico, che ha potuto vedere un lato più vulnerabile di una delle attrici più audaci di Hollywood.

Le sfide delle scene di mangiare

Uma Thurman ha descritto le difficoltà legate all’interpretazione di scene in cui è necessario mangiare. “Prima di tutto devi fare tantissimi ciak,” ha spiegato, rivelando che la pressione di dover recitare e mangiare simultaneamente può essere opprimente. Non solo deve affrontare la scelta del cibo, ma anche la necessità di parlare mentre mastica, il che può portare a preoccupazioni di soffocamento. “Non vuoi masticare mentre pronunci quella battuta,” ha aggiunto, rendendo chiaro che la sua ansia non è solo una questione di nervosismo, ma anche di professionalità.

Un obiettivo per il futuro

Nonostante le sue riserve, Uma Thurman ha espresso il desiderio di affrontare questa sfida in futuro. “Una bella scena in cui mangio dovrebbe essere sulla mia lista delle cose da fare prima di morire,” ha affermato, paragonando questa esperienza a “fare il bagno nudi”, un’attività che molti considerano liberatoria ma che può essere anche intimidatoria. Questo desiderio di superare le proprie paure dimostra la determinazione dell’attrice nel voler affrontare le proprie ansie e ampliare il suo repertorio artistico.

Un confronto con Brad Pitt

Durante la conversazione, Jimmy Fallon ha ironicamente osservato come, al contrario di Uma, l’attore Brad Pitt sembri godere particolarmente delle scene in cui mangia. Questo confronto ha aggiunto un tocco di leggerezza alla discussione, mostrando come ogni attore affronti le proprie sfide in modo diverso. La leggerezza del momento ha permesso al pubblico di vedere non solo il lato professionale di Thurman, ma anche il suo senso dell’umorismo.

Futuri progetti e rumor sull’MCU

Infine, si è parlato di un possibile ingresso di Uma Thurman nel Marvel Cinematic Universe , un argomento che ha suscitato grande interesse tra i fan. Sebbene non ci siano conferme ufficiali, l’idea di vedere l’attrice in un contesto così iconico ha alimentato la curiosità e l’attesa. Con la sua carriera già ricca di successi, l’eventualità di un nuovo capitolo nella sua vita professionale potrebbe rivelarsi entusiasmante per i suoi sostenitori.

