Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo: voci di crisi smentite da un gesto affettuoso sui social

Negli ultimi giorni, si sono diffuse voci riguardanti una presunta crisi tra il cantautore Ultimo, il cui vero nome è Niccolò Moriconi, e la sua compagna Jacqueline Luna Di Giacomo. La situazione è emersa a causa della prolungata assenza di immagini condivise sui loro profili social, unita a indiscrezioni lanciate dall’esperto di gossip Alessandro Rosica. Tuttavia, Jacqueline ha cercato di dissipare i dubbi pubblicando una foto che la ritrae con Ultimo, accompagnata da un messaggio che ha suscitato diverse interpretazioni.

Le voci di crisi e la reazione di Jacqueline Luna

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo hanno accolto il loro primo figlio, Enea, nel novembre 2024. L’arrivo del piccolo ha segnato un cambiamento significativo nella vita della giovane coppia, che ha sempre mantenuto un profilo riservato riguardo alla propria vita privata. Sebbene abbiano condiviso sporadicamente momenti insieme, negli ultimi mesi Jacqueline ha mostrato ai suoi follower alcuni aspetti della sua nuova vita da madre.

Tuttavia, l’ultima apparizione pubblica di Ultimo e Jacqueline insieme risale a marzo, il che ha sollevato interrogativi tra i fan. La situazione è stata ulteriormente alimentata dalle affermazioni di Alessandro Rosica, noto per il suo lavoro nel gossip. Rispondendo a una domanda di una follower riguardo all’assenza di Ultimo dalle storie di Jacqueline, Rosica ha dichiarato: “Crisi, come già detto ieri in live. Momento no. Ma sono ancora fidanzati”. Questo ha spinto Jacqueline a intervenire per chiarire la situazione.

Per smentire le voci di crisi, la giovane madre ha pubblicato una foto risalente al giorno del parto di Enea, in cui Ultimo le tiene la mano mentre si trovano in ospedale. Accompagnando l’immagine con il messaggio “Come vola il tempo…” e un cuoricino rosso, Jacqueline ha cercato di rassicurare i fan sulla stabilità della loro relazione. Sebbene non si tratti di una dichiarazione esplicita, il gesto è stato interpretato come un segnale di affetto e unità.

Alessandro Rosica ha replicato a questo gesto, minimizzando l’importanza della foto e ribadendo la sua posizione. Ha affermato: “Appena parlo mettono foto vecchie per provare a smentire. Quanto mi sta scadendo sta tizia. Non si vedono e sentono da parecchio se non per il figlio. Ma vabbè, tira a campare ancora di hype di Niccolò”. Queste parole hanno alimentato ulteriormente il dibattito sulla situazione della coppia.

Gli impegni di Ultimo e il tour imminente

La presunta distanza tra Ultimo e Jacqueline potrebbe essere in parte spiegata dai prossimi impegni professionali del cantautore. Infatti, il suo attesissimo tour negli stadi è alle porte, con l’inizio fissato per il 2 giugno 2025 a Trieste. Questo evento richiederà un notevole impegno da parte di Ultimo, sia in termini di preparazione che di performance, e potrebbe giustificare la sua minore presenza sui social.

Il tour, intitolato “Ultimo Stadi 2025 – La Favola Continua…”, prevede diverse date in tutta Italia, tra cui Roma, Milano e Messina, con molti concerti già sold out. Questo carico di lavoro potrebbe spiegare la mancanza di aggiornamenti sulla vita privata della coppia, senza necessariamente implicare problemi relazionali. La dedizione di Ultimo alla sua carriera musicale è evidente e potrebbe essere la causa principale della sua apparente lontananza da Jacqueline.

La coppia continua a essere al centro dell’attenzione mediatica, tra voci di crisi e smentite. Resta da vedere se Ultimo e Jacqueline decideranno di fare una dichiarazione più chiara sulla loro situazione sentimentale o se preferiranno mantenere il loro riserbo, come hanno fatto finora.

