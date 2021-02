Tye Sheridan in trattative per “The Tender Bar” di George Clooney

Secondo quanto riportato da Collider, Tye Sheridan è in trattative per recitare accanto a Ben Affleck in “The Tender Bar” diretto da George Clooney.

Tye Sheridan al bar di zio Charlie

Tye Sheridan, conosciuto soprattutto per aver recitato in “Ready Player One” di Steven Spielberg, si è unito a Ben Affleck per recitare in “The Tender Bar”, che George Clooney sta dirigendo per Amazon.

Il film sarà l’adattamento dell’omonimo libro di memorie dell’autore vincitore del Premio Pulitzer JR Moehringer.

Il libro di memorie racconta gli anni dell’adolescenza di Moehringer, che ricorda il tempo trascorso alla ricerca di improbabili figure paterne tra gli avventori del bar di suo zio a Long Island.

Tye Sheridan dovrebbe interpretare Moehringer, mentre Ben Affleck vestirà i panni di zio Charlie.

William Monahan ha realizzato la sceneggiatura.

Clooney e Grant Heslov stanno producendo tramite Smokehosue Pictures insieme a Ted Hope, che ha stipulato il suo primo accordo con Amazon.

Gli ultimi impegni di Tye Sheridan

Oltre ad aver ricoperto il ruolo di protagonista nel film di fantascienza distopico “Ready Player One”, adattamento del best seller di Ernie Cline, Sheridan ha interpretato Scott Summers, alias Ciclope, nei recenti film degli X-Men.

L’attore è protagonista di “The Night Clerk”, un thriller con Ana De Armas che figura anche come produttrice, e del film di fantascienza di Neil Berger “Voyagers”.

Fuori dallo schermo, l’attore è un co-fondatore di Wonder Dynamics, una startup media-tech il cui obiettivo è utilizzare l’Intelligenza Artificiale e l’apprendimento automatico per sviluppare strumenti di produzione che consentano ai registi indipendenti di lavorare con effetti visivi dai risultati eccellenti con budget ridotti.

Sheridan è rappresentato da WME, Mosais e Genow Schenkman.

L’ultimo film di Clooney, “The Midnight Sky”, è un thriller post-apocalittico in cui interpreta uno scienziato solitario nell’Artico che cerca di impedire a una squadra di astronauti guidati da Felicity Jones di tornare a casa in una misteriosa catastrofe globale.

10/02/2021