Truth Be Told: il trailer della seconda stagione introduce Kate Hudson nella serie

Il trailer della seconda stagione di “Truth Be Told” introduce Kate Hudson nella serie Apple TV+ con Octavia Spencer. La prima stagione sarà interamente trasmessa dalla stessa piattaforma streaming.

Truth Be Told: il trailer del secondo capitolo della serie

Apple TV+ ha appena pubblicato un teaser trailer per la seconda stagione del thriller poliziesco di Nichelle Tramble Spellman, vincitore del NAACP Image Award, “Truth Be Told”, con la candidata all’Oscar Kate Hudson nel suo primo ruolo da protagonista in una serie televisiva e la vincitrice dell’Oscar Octavia Spencer, che fungerà anche da produttore esecutivo. Spellman è scrittore, showrunner e produttore esecutivo della serie. Dopo un’intensa ed emozionante prima stagione che si è tuffata nell’ossessione americana per i podcast sul vero crimine, sembra che la seconda stagione cercherà di fare le stesse cose, debuttando in tutto il mondo venerdì 20 agosto 2021.

La trama e il cast della seconda stagione

Durante la seconda stagione del thriller poliziesco, Spencer reciterà nei panni di Poppy Parnell, una reporter investigativa trasformata in podcaster del vero crimine che approfondisce un caso che coinvolge pesantemente la sua migliore amica d’infanzia e magnate dei social media Micah Keith, interpretata da Hudson. Ad unirsi alla stagione 2 insieme a Hudson ci sarano Christopher Backus, Alona Tal, David Lyons, Andre Royo, Merle Dandridge e Mychala Faith Lee. Allo stesso tempo, il cast di ritorno include Mekhi Phifer, Michael Beach, Ron Cephas Jones, Tracie Thoms, Haneefah Wood, Tami Roman e Katherine LaNasa.

La stagione 1 dell’eccitante thriller poliziesco ha riscontrato un discreto successo con Spencer alla guida della carica, e il trailer del teaser dovrebbe servire a stimolare ancora di più i fan per la prossima stagione. “Truth Be Told” è prodotto da più società tra cui Hello Sunshine, Chernin Entertainment e Endeavour Content. I produttori esecutivi includono Spencer e Spellman, Mikkel Nørgaard, Peter Chernin e Jenno Topping per Chernin Entertainment, e Reese Witherspoon e Lauren Neustadter per Hello Sunshine.+

La prima stagione completa di “Truth Be Told” è ora disponibile per lo streaming su Apple TV+.

Francesca Reale

17/06/2021