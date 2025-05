TrigNO risponde alle critiche di Luca Jurman dopo la vittoria ad Amici 24

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il recente confronto tra TrigNO, il vincitore della categoria canto di Amici 24, e Luca Jurman, noto insegnante di canto, ha acceso i riflettori sui social media. La polemica, scaturita da un video di critica da parte di Jurman, ha visto il giovane artista rispondere con ironia, dando vita a un botta e risposta che ha coinvolto i fan e gli appassionati del talent show.

Il confronto tra TrigNO e Luca Jurman

La 24esima edizione di Amici ha visto il trionfo di Daniele Doria, ma il vero protagonista della categoria canto è stato TrigNO, il cui vero nome è Pietro Bagnadentro. Il giovane cantante ha suscitato un mix di ammirazione e critiche, in particolare da parte di Luca Jurman, che ha espresso il suo disappunto riguardo alle esibizioni di TrigNO e di altri concorrenti. Jurman, che ha una lunga carriera alle spalle come insegnante di canto, ha spesso manifestato il suo scetticismo nei confronti del talent show di Maria De Filippi, ritenendo che non sempre i concorrenti mostrino le competenze necessarie per intraprendere una carriera musicale seria.

Dopo aver concluso il suo percorso ad Amici, TrigNO ha deciso di rispondere alle critiche di Jurman attraverso i social media, invitandolo a partecipare a uno dei suoi concerti. La risposta di Jurman non si è fatta attendere: in un lungo messaggio, ha declinato l’invito, sottolineando la mancanza di capacità canore e interpretative che ha riscontrato nelle esibizioni di TrigNO. Ha inoltre suggerito che il giovane artista dovrebbe concentrarsi sullo studio piuttosto che sulla performance prematura, evidenziando la necessità di sviluppare un vero talento musicale.

Il sostegno di Anna Pettinelli a TrigNO

Mentre le critiche di Jurman hanno sollevato polemiche, la coach di canto Anna Pettinelli ha sempre sostenuto TrigNO, riconoscendo il suo potenziale fin dall’inizio del programma. Durante un’intervista a Verissimo, Pettinelli ha condiviso la sua visione positiva del percorso di TrigNO, descrivendolo come una persona che ha saputo evolversi e migliorare nel tempo. La coach ha evidenziato la connessione tra loro, sottolineando come entrambi condividano tratti caratteriali simili, che hanno portato anche a momenti di scontro.

Pettinelli ha affermato: “Io questa fiammella l’ho vista dal primo giorno”, dimostrando così la sua fiducia nel talento di TrigNO. Questo sostegno ha sicuramente contribuito a rafforzare la determinazione del giovane artista, che ha saputo emergere come una delle rivelazioni più interessanti della stagione.

Riconoscimenti e premi per TrigNO dopo Amici 24

Oltre a conquistare la categoria canto, TrigNO ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti durante la finale di Amici 24. Tra i più significativi c’è il Premio delle Radio, che gli permetterà di esibirsi sul palco del Radio Zeta Future Hits il 1 giugno 2025 al Centrale del Foro Italico di Roma. Questo evento rappresenta un’importante opportunità per il giovane artista di farsi conoscere da un pubblico più ampio.

In aggiunta, TrigNO ha vinto il Premio Keep Dreaming, offerto da Marlù, del valore di 7mila euro. Questi riconoscimenti non solo attestano il talento del cantante, ma rappresentano anche un trampolino di lancio per la sua carriera musicale. Attualmente, TrigNO ha avviato un instore tour, permettendo ai fan di incontrarlo e ascoltare la sua musica dal vivo, consolidando ulteriormente la sua presenza nel panorama musicale italiano.

Il percorso di TrigNO continua a essere monitorato con grande interesse, e i prossimi eventi potrebbero rivelarsi decisivi per la sua carriera.

