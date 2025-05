TrigNO RIFLETTE SULLA FINALE DI AMICI 24: EMOZIONI E RICONOSCIMENTI DOPO LA VITTORIA

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il giovane cantante TrigNO, al secolo Pietro Bagnadentro, ha recentemente condiviso le sue emozioni dopo aver conquistato la vittoria nella categoria canto della 24esima edizione di Amici. Nonostante il secondo posto nella classifica generale, il suo percorso è stato ricco di soddisfazioni e riconoscimenti, tra cui il Premio delle Radio e il Premio Keep Dreaming. Queste esperienze lo hanno portato a riflettere su un viaggio che ha segnato profondamente la sua vita.

La finale di Amici 24: un evento atteso

La finale di Amici 24, trasmessa domenica 18 maggio 2025 su Canale 5, ha riservato sorprese e colpi di scena. Il ballerino Daniele Doria ha trionfato, mentre TrigNO ha ottenuto il secondo posto, ma non senza portare a casa importanti premi. Il giovane artista ha vinto la categoria canto, un traguardo significativo che ha rappresentato un riconoscimento del suo talento. Inoltre, il Premio delle Radio gli permetterà di esibirsi al Radio Zeta Future Hits, un evento di grande prestigio che si svolgerà il 1 giugno 2025 al Centrale del Foro Italico di Roma. Anche il Premio Keep Dreaming, del valore di 7mila euro, rappresenta un importante passo nella sua carriera musicale.

A poche ore dalla finale, TrigNO ha rilasciato un’intervista a Fanpage, dove ha descritto le sue emozioni e il significato di questa esperienza. “Devo ancora mettere a posto tutto nella mia testa”, ha dichiarato, esprimendo la serenità che ha provato nonostante la competizione. Il momento più toccante per lui è stato il viaggio di ritorno dopo la finale, quando lui e Daniele si sono scambiati uno sguardo di incredulità e si sono abbracciati, realizzando quanto fosse stato speciale il loro percorso.

Riflessioni sul percorso e il supporto della fidanzata

Nel corso della sua esperienza ad Amici, TrigNO ha affrontato anche momenti difficili, comprese le critiche e i provvedimenti disciplinari. Ha riconosciuto quanto sia stata fondamentale la presenza della sua fidanzata Chiara Bacci, che lo ha sostenuto in ogni fase del suo percorso. “All’inizio ne ho sofferto più degli altri”, ha confessato, riferendosi alla difficoltà di essere costantemente sotto i riflettori. La sua impulsività lo ha portato a dover imparare a gestire le parole e le emozioni, un processo che ha richiesto tempo e consapevolezza.

Chiara ha rappresentato un punto di riferimento importante per lui, contribuendo al suo cambiamento personale e professionale. “È stato bellissimo poter condividere questo percorso con lei”, ha aggiunto, sottolineando l’importanza del supporto emotivo in un contesto così competitivo.

Riconoscimenti a Maria De Filippi e Anna Pettinelli

TrigNO ha colto l’occasione per esprimere la sua gratitudine nei confronti della professoressa Anna Pettinelli, che lo ha sempre sostenuto e difeso. “La ringrazio per avermi dato non una chance, ma una doppia chance”, ha affermato, riconoscendo il rischio che ha corso nel tenerlo nella scuola. Questo supporto ha avuto un impatto significativo sulla sua crescita artistica.

Inoltre, ha parlato con grande affetto di Maria De Filippi, la conduttrice del programma. “Ha un’intelligenza emotiva sopraffina”, ha detto, evidenziando la capacità di Maria di entrare in sintonia con i concorrenti e di dedicare loro tempo e attenzione. TrigNO ha espresso il suo orgoglio nel conoscere una persona così speciale, sottolineando l’importanza del suo ruolo nel talent show.

L’esperienza di TrigNO ad Amici 24 non è stata solo una competizione, ma un viaggio di crescita personale e artistica, ricco di emozioni e incontri significativi.

