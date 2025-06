TrigNO racconta la sua esperienza ad Amici 24: tra ricordi, relazioni e insegnamenti

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il cantante TrigNO, al secolo Pietro Bagnadentro, ha recentemente condiviso i suoi pensieri sulla partecipazione alla 24esima edizione del talent show Amici. In un’intervista con la Gazzetta d’Asti, il giovane artista ha riflettuto sulla sua avventura all’interno della scuola, sui legami creati con gli altri allievi e sull’impatto dei professori di canto. La sua esperienza, ricca di emozioni e sfide, ha segnato un’importante fase della sua vita artistica e personale.

La vittoria e l’impatto del talent show

Pietro Bagnadentro, noto come TrigNO, ha conquistato il titolo di vincitore della categoria canto di Amici 24, sorprendendo il pubblico e la giuria con il suo talento e la sua personalità carismatica. Originario di Asti, il giovane cantautore ha saputo farsi notare tra i concorrenti, arrivando alla finale insieme al ballerino Daniele Doria. La sua partecipazione al programma di Canale 5 non è stata solo un’opportunità per mostrare le sue capacità artistiche, ma anche un viaggio di crescita personale.

Nell’intervista, TrigNO ha descritto il suo percorso all’interno della scuola come un’esperienza intensa, caratterizzata da alti e bassi. Ha parlato di come il ritiro dei telefonini all’inizio del programma sia stato un momento difficile, ma anche un’opportunità per riflettere e migliorarsi. “Il ritiro dei telefonini è stato uno shock, sono sclerato, poi me ne sono vergognato e mi ha aiutato a cambiare”, ha dichiarato. I corsi di canto, secondo lui, hanno aperto un nuovo mondo, permettendogli di esplorare e affinare il suo talento.

Relazioni e legami all’interno della scuola

Un aspetto significativo della sua esperienza ad Amici è stata la relazione con Chiara Bacci, una ballerina con cui ha sviluppato un legame speciale. TrigNO ha rivelato che la loro storia d’amore è nata in modo spontaneo e naturale. “Chiara è sempre stata una spalla e un supporto dentro la scuola e lo è anche fuori”, ha affermato, sottolineando l’importanza di avere qualcuno di fidato al suo fianco in un contesto così competitivo. La loro relazione, secondo il cantante, ha subito un’evoluzione dopo il programma, portandoli a una nuova fase della loro vita insieme.

Oltre alla sua storia d’amore, TrigNO ha parlato delle amicizie che ha stretto durante il suo percorso. Ha menzionato Jacopo Sol, con cui aveva già un legame preesistente, e altri compagni come Alessia, Luk3 e Nicolò, apprezzando non solo il loro talento artistico, ma anche il loro valore come persone. Questi legami hanno contribuito a rendere l’esperienza ad Amici ancora più memorabile.

Riflessioni sui professori di canto

Un altro tema affrontato da TrigNO nell’intervista riguarda il ruolo dei professori di canto, tra cui Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Ha descritto Rudy come un antagonista perfetto, capace di provocarlo e spronarlo a dare il massimo. “Mi ha provocato tanto, ma mi serviva”, ha spiegato, evidenziando come le sfide imposte dai professori siano state fondamentali per la sua crescita artistica.

Anna Pettinelli, sua coach, ha avuto un ruolo cruciale nel suo percorso. TrigNO ha riconosciuto che, sebbene a volte fosse severa, ha saputo sostenerlo nei momenti giusti. Lorella Cuccarini, invece, è stata per lui un’ispirazione. La sua scelta di indicare TrigNO come possibile vincitore ha riempito il giovane artista di orgoglio e motivazione. Queste esperienze con i professori hanno contribuito a formare non solo il suo talento, ma anche il suo carattere.

La storia di TrigNO ad Amici 24 è un esempio di come un talent show possa trasformare la vita di un giovane artista, offrendogli non solo visibilità, ma anche opportunità di crescita personale e professionale.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!