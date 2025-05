TrigNO parla del suo futuro dopo Amici: relazioni, progetti e sfide musicali

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il talent show Amici ha recentemente visto la conclusione della sua ultima edizione, con la vittoria del ballerino Daniele Doria. Tra i protagonisti di questa stagione, il cantante TrigNO ha catturato l’attenzione del pubblico e della critica, conquistando il premio della categoria canto e un montepremi di 50.000 Euro. In un’intervista rilasciata a Cosmopolitan e Billboard, il giovane artista ha condiviso i suoi progetti futuri e ha parlato della sua relazione con la ballerina Chiara Bacci, rivelando dettagli interessanti sul loro percorso.

La relazione con Chiara Bacci e le sfide professionali

Uno dei temi principali affrontati da TrigNO riguarda il suo legame con Chiara Bacci, che ha recentemente ricevuto numerose offerte lavorative all’estero. La ballerina ha vinto una borsa di studio per New York e ha anche opportunità di lavoro in Cina. TrigNO ha espresso la sua felicità per i successi di Chiara, ma ha anche riconosciuto le difficoltà che la coppia dovrà affrontare a causa degli impegni professionali. “Non so quanto ci vedremo, ma sono davvero contento per lei”, ha dichiarato il cantante, sottolineando l’importanza della carriera di Chiara.

Riguardo alla possibilità di convivere, TrigNO ha affermato che gli impegni lavorativi di Chiara sono prioritari. “Mi sarebbe piaciuto molto, ma ha ricevuto proposte bellissime all’estero”, ha spiegato. Ha anche menzionato il consiglio di Maria De Filippi, che ha incoraggiato Chiara a cogliere queste opportunità. La situazione attuale sembra rendere difficile una convivenza, ma entrambi sono determinati a sostenersi a vicenda nelle loro carriere.

I progetti musicali di TrigNO

Con l’uscita del suo primo EP, TrigNO si prepara a debuttare con le sue prime due date live, un momento atteso e significativo per il giovane artista. “Non vedo l’ora di incontrare le persone che mi hanno supportato”, ha affermato, evidenziando l’emozione di esibirsi dal vivo. La sua passione per la musica è palpabile, e il cantante ha sempre sognato di cantare per il pubblico, condividendo le sue canzoni con i fan.

TrigNO ha anche riflettuto sull’intensa esperienza vissuta all’interno della scuola di Amici, sottolineando come questa gli abbia permesso di crescere sia artisticamente che umanamente. “Non pensavo che il lavoro vocale ad Amici fosse così intenso ed efficace”, ha dichiarato, riconoscendo l’importanza dei vocal coach e del lavoro di squadra. Ha compreso quanto sia fondamentale prendersi cura della propria voce, paragonando il suo impegno a quello degli atleti.

I legami umani e le esperienze significative

Durante il suo percorso ad Amici, TrigNO ha instaurato legami profondi con i suoi compagni, in particolare con Chiara e Alessia Pecchia, finalista della categoria ballo. “Alla fine sono i rapporti umani che mi porterò dentro”, ha affermato, evidenziando l’importanza del supporto reciproco. Ha descritto il suo legame con Chiara come una fonte di forza, mentre ha riconosciuto Alessia come un’autentica leader all’interno del gruppo.

TrigNO ha anche condiviso i momenti più difficili della sua esperienza, quando si è trovato in punizione e ha dovuto affrontare la frustrazione di non poter partecipare alle lezioni. “Quei momenti di sconforto mi hanno fatto comunque ragionare e capire come proseguire il mio percorso”, ha detto, dimostrando una maturità e una consapevolezza notevoli.

Il significato di “Un passo da me“

Il suo ultimo brano, “Un passo da me“, ha un significato profondo per TrigNO, poiché rappresenta le sue aspirazioni e la sua visione del futuro. “Parla del futuro e della sua imprevedibilità”, ha spiegato, rivelando che il brano è stato scritto con Nesli prima di entrare nella scuola. Il titolo dell’EP riflette il suo stato d’animo attuale: “Mi sento proprio così: a un passo da quello che voglio fare nella vita”.

Per TrigNO, la sfida più grande ora è quella di costruire una carriera musicale solida e soddisfacente, senza deludere chi lo ha sostenuto lungo il cammino. Con determinazione e passione, il giovane artista si prepara ad affrontare il futuro, consapevole delle opportunità e delle difficoltà che lo attendono.

