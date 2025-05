TriGNO e Nicolò: un duetto atteso nell’album d’esordio del cantante

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’uscita dell’album di TriGNO, nome d’arte di Pietro Bagnadentro, segna un momento significativo per i fan della musica italiana, in particolare per coloro che hanno seguito il talent show Amici 24. Dopo aver incantato il pubblico con le loro performance durante il Serale, TriGNO e Nicolò Filippucci hanno deciso di collaborare anche in studio, dando vita a una cover che promette di emozionare.

La collaborazione tra TriGNO e Nicolò

Dopo l’esperienza nel talent show di Canale 5, i cantanti di Amici si preparano a lanciare i loro album d’esordio, che includeranno brani inediti e reinterpretazioni di canzoni già esistenti. TriGNO ha scelto di includere un duetto con Nicolò nel suo primo EP, un passo che riflette la sintonia e l’affinità artistica che i due hanno dimostrato sul palco. Durante il Serale, hanno avuto l’opportunità di esibirsi insieme in diverse occasioni, conquistando il pubblico con la loro chimica e le loro voci.

Amadeus, uno dei giudici di questa edizione, ha notato il potenziale della coppia e ha suggerito loro di realizzare un album di duetti, un consiglio che potrebbe rivelarsi proficuo. TriGNO ha condiviso la notizia del duetto attraverso un video su TikTok, esprimendo il suo entusiasmo per la collaborazione: “Ho deciso di mettere Nico nell’EP perché ci siamo molto divertiti a fare ‘Overdose d’amore’ ed è uscita molto bene. Non vedo l’ora di cantarla live e spaccare tutto con Nicolò”.

TriGNO: un percorso di crescita nel talent show

Pietro Bagnadentro, noto come TriGNO, ha recentemente rilasciato un’intervista a Today, dove ha parlato della sua esperienza ad Amici 24. Dopo aver vinto la categoria canto, ha rivelato di essere rimasto sorpreso dal suo successo. “Sto realizzando, lentamente. Non me l’aspettavo, specie per come me la sono vissuta”, ha dichiarato. Il suo percorso non è stato privo di sfide, e lui stesso ha ammesso di aver affrontato momenti difficili.

TriGNO ha sottolineato che il suo cammino è stato caratterizzato da una crescita costante, partendo da una posizione di svantaggio. “Se me l’avessero detto, non so, a gennaio, che sarei andato al Serale, mi sarei messo a ridere”, ha aggiunto, evidenziando la sua incredulità nel raggiungere la finale. Per lui, il carisma e la naturalezza sono stati elementi chiave nel suo successo.

Le sfide e le critiche ricevute

Nonostante il trionfo, TriGNO ha affrontato anche critiche all’interno della scuola. Ha menzionato Rudy Zerbi, uno dei giudici, come una figura che non lo ha mai apprezzato completamente. Tuttavia, il cantante ha trasformato queste critiche in opportunità di crescita. “Per esempio, non sono mai andato a genio a Rudy Zerbi, e piacere a lui è un po’ l’obiettivo di tutti. Per me lui è stato un grande stimolo sempre”, ha affermato, sottolineando come le sfide lo abbiano motivato a migliorarsi.

TriGNO ha sempre cercato di affrontare le critiche in modo costruttivo, utilizzandole come un modo per affinare le sue abilità e la sua performance. Questo approccio ha contribuito a costruire la sua resilienza e a rafforzare la sua determinazione nel perseguire la carriera musicale.

Aspettative per l’album e il futuro

Con l’album d’esordio in arrivo, i fan di TriGNO e Nicolò sono in attesa di scoprire il risultato di questa collaborazione. La cover che i due artisti hanno realizzato insieme rappresenta non solo un momento di celebrazione della loro amicizia, ma anche un’opportunità per mostrare il loro talento a un pubblico più ampio. La combinazione delle loro voci e delle loro esperienze nel talent show potrebbe portare a un brano di grande impatto.

In attesa del rilascio dell’EP, i fan possono continuare a seguire i progressi di TriGNO e Nicolò, sperando di assistere a nuove esibizioni dal vivo e a ulteriori collaborazioni in futuro. La loro storia è solo all’inizio, e il mondo della musica italiana guarda con interesse a ciò che questi giovani artisti hanno da offrire.

