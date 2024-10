Trieste Science + Fiction Festival 2024: Al centro dell’intelligenza artificiale

Il Trieste Science + Fiction Festival, uno degli eventi più attesi nel panorama della fantascienza italiana, mette l’intelligenza artificiale sotto i riflettori nella sua edizione 2024. Questo festival offre un’importante opportunità di esplorare come il cinema interpreti e reagisca ai rapidi sviluppi tecnologici dell’era moderna, con focus su temi di grande attualità come la tecnologia, la morte e le emozioni umane.

Documentari in evidenza

L’edizione di quest’anno del festival presenterà due documentari dedicati all’intelligenza artificiale, entrambi molto attesi dal pubblico. Il primo, intitolato “So Unreal“, sarà proiettato mercoledì 30 ottobre alle 20:00 presso il Teatro Miela. Questo lavoro è diretto da Amanda Kramer e vede la voce narrante di Debbie Harry, iconica frontwoman dei Blondie. Il documentario offre un’analisi profonda del cinema come riflesso delle ansie e delle paure umane, mettendo in luce come la tecnologia sia diventata sia oggetto di ammirazione che di preoccupazione.

Il secondo film, “Eternal You“, sarà proiettato in anteprima italiana venerdì 1 novembre alle 17:00, anch’esso al Teatro Miela. Diretto da Hans Block e Moritz Riesewieck, il documentario esplora come una startup tecnologica utilizzi un sistema di intelligenze artificiali e big data per permettere alle persone di comunicare con i propri cari anche dopo la morte. Questo tema solleva interrogativi etici e filosofici sulle implicazioni dell’uso dell’AI nella vita e nella morte, rappresentando un’interpretazione audace e provocatoria delle possibilità offerte dalla tecnologia.

Nuova sezione “Artificial Universe”

Oltre ai documentari, il festival introduce un’interessante novità: la sezione “Artificial Universe“. Questa è dedicata ai cortometraggi realizzati grazie all’intelligenza artificiale e vedrà la proiezione di opere provenienti da diverse parti del mondo, inclusi Argentina, Italia, Giappone e Stati Uniti. Il Sci-Fi Dome, situato in piazza della Borsa, ospiterà le migliori produzioni internazionali realizzate utilizzando software avanzati come Pika Labs, Midjourney e Runway.

Questa sezione mira non solo a presentare opere originali, ma anche a stimolare una riflessione su come l’intelligenza artificiale stia cambiando il modo in cui si crea e si consuma arte. L’impiego di tali tecnologie nel processo creativo solleva domande interessanti riguardo l’autenticità e l’ispirazione nell’arte contemporanea, rendendo il festival un palcoscenico per dibattiti culturali di grande rilevanza.

Date e location del festival

La 24° edizione del Trieste Science + Fiction Festival si svolgerà dal 29 ottobre al 3 novembre 2024 nel capoluogo giuliano. Si tratta di un evento di grande significato, in quanto il festival non è solo un’importante vetrina per i film di fantascienza, ma rappresenta anche un punto di riferimento per l’analisi di come la narrazione cinematografica possa affrontare questioni contemporanee legate alla tecnologia, all’etica e alle emozioni umane. Questo incontro tra arte e scienza offre uno spazio privilegiato per riflessioni critiche e scambi culturali, rendendo il festival un appuntamento da non perdere per gli appassionati di cinema e tecnologia.

L’attenzione dell’evento sul tema dell’intelligenza artificiale riflette la crescente importanza di queste tecnologie nella nostra vita quotidiana e nei nostri sogni futuristici. Con l’auspicio di stimolare il pubblico con opere significative e provocatorie, il Trieste Science + Fiction Festival 2024 promette di essere un confronto ricco e variegato su una delle questioni più rilevanti dei nostri tempi.