Sta prendendo forma il biopic su Ronal Reagna, dove si unisce Trevor Donovan al fianco di Dennis Quaid per la regia di Sean McNamara

Trevor Donovan è John Barletta per Ronald Reagan

Trevor Donovan, conosciuto per il suo ruolo di Teddy Montgomery nel teen drama “90210”. Si unisce al prossimo biopic sul presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan.

Il film indipendente “Reagan”, vedrà Dennis Quaid come 40° presidente degli Stati Uniti d’America. Il film racconterà la storia di Reagan durante la sua infanzia, passando per la sua carriera di attore fino alla carica da presidente. Donovan sarà il più longevo agente dei servizi segreti di Reagan, John Barletta.

L’inizio di Trevor Donovan nel mondo del cinema è stato con le quattro stagioni di “90210”, che è andato in CW dal 2008 al 2013. Ha anche partecipato ad alcuni film tra cui “Il mondo dei replicanti” e altre serie come “Diario di una Nerd Superstar” e “Lucifer”.

Ronald Reagan, non solo Trevor Donovan

Sebbene ancora non ci sia una data di uscita esatta, “Reagan” debutterà all’inizio del 2022. “Reagan” verrà girato nel ranch dell’ex presidente, vicino a Santa Barbara in Califorinia. È il primo film girato nella proprietà in cui risiedeva Reagan, che divenne nota come la Casa Bianca occidentale.

Sean McNamara dirigerà il film scritto da Howard Klausner e prodotto da Mark Joseph. Il cast include anche la star di “I maghi di Waverly” David Henrie nei panni del giovane Ronald Reagan.

Penelope Ann Miller, Mena Suvari, rispettivamente nei ruoli di Nancy Reagan, e nel ruolo della prima moglie di Reagan, Jane Wyman.

Lesley-Anne Down nel ruolo di Margaret Thatcher, Kevin Dillon interpreterà Jack Warner, un produttore cinematografico canadese e Jon Voight nel ruolo dell’agente del KGB che ha seguito Reagan per quattro decenni.

Sean McNamara regista del film, precedentemente ha lavorato al dramma di Bethany Hamilton “Soul Surfer”, “Mighty Oak” e “Una stagione da ricordare”. Howard Klausner ha scritto la sceneggiatura di “Space Cowboys” di Clint Eastwood, mentre Mark Joseph il produttore di “La Rinascita” di Martin Sheen con Terrance Malick.

Giacomo Caporale