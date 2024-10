Trattamenti controversi: le accuse contro Federico Fashion Style e le insoddisfazioni delle clienti

Nel corso della puntata di ieri sera di Striscia la Notizia, il noto programma satirico di Canale 5, sono emerse gravi accuse contro il salone di Federico Fashion Style, celebre hair-stylist e personaggio del mondo televisivo italiano. Rajae Bezzaz ha raccolto le testimonianze di due clienti insoddisfatte, sottolineando le implicazioni di esperienze traumatiche e incidenti avvenuti all’interno del salone milanese, gettando un’ombra sul prestigio del servizio offerto. Le lamentele, amplificate da recensioni negative diffuse online, sollevano interrogativi sul trattamento riservato alle clienti e sulla qualità dei servizi ai quali si rivolgono.

Il racconto di Nora Amile: danni ai capelli e aggressioni

Nora Amile, ex Pupa del programma La pupa e il secchione, è una delle clienti intervistate che ha condiviso una esperienza drammatica. Dopo un trattamento a base di cheratina nel salone di Federico, Nora sostiene di aver subito danni permanenti ai capelli, descrivendo come il risultato finale non solo non fosse conforme alle aspettative, ma avesse oltretutto comportato un notevole assottigliamento delle sue chiome. “Dopo che me li hanno decolorati talmente tanto, sembravano crespi e corti”, ha dichiarato l’ex Pupa, evidenziando il suo sconforto dopo il trattamento.

La situazione è ulteriormente deteriorata durante un secondo appuntamento. Nora racconta di essere stata insultata dall’assistente di Federico, Giorgio, il quale, a suo dire, ha gridato e l’ha spinta a terra, colpendola anche con un calcio. Accanto a lei, una seconda cliente ha confermato di aver assistito a questo scontro, parlando di una situazione di degrado e mancanza di professionalità all’interno del salone.

L’accaduto ha destato preoccupazione non solo per l’aggressione fisica, ma anche per il livello di servizio offerto. Nora ha continuato a raccontare la sua odissèa, richiedendo chiarimenti e una soluzione per i danni subiti. La mancanza di empatia e la reazione violenta sono elementi che hanno contribuito a inasprire il suo stato d’animo e quello di chi ha assistito alla scena.

Una testimonianza inattesa: il marito della cliente filma il diverbio

Un’altra voce è emersa da questa vicenda: quella di una testimone, che ha vissuto un’esperienza simile presso il salone di Federico Fashion Style. Questa cliente, sebbene non fosse un personaggio noto, ha voluto raccontare la sua esperienza, sottolineando le sue preoccupazioni legate al servizio ricevuto. Durante il suo trattamento di extension, ha denunciato forti dolori che, secondo la sua opinione, non avrebbero dovuto manifestarsi.

Mentre si trovava nel salone, ha assistito al litigio tra Nora e Giorgio, momento che ha scatenato un clamore non solo all’interno dello stesso esercizio commerciale, ma anche nei suoi pensieri. Infatti, il marito della cliente ha registrato la scena sul suo telefono, documentando il diverbio. Nel video si sente Nora avvisare l’assistente che avrebbe contattato le autorità, mentre Giorgio risponde con un tono minaccioso. “Questa situazione ha sollevato ulteriori interrogativi sulla professionalità dei membri del team di Federico.”

Federico Fashion Style risponde alle accuse

In un’intervista concessa a Rajae Bezzaz, Federico Fashion Style ha cercato di difendersi da queste accuse di maltrattamento e cattiva gestione. L’hair-stylist ha affermato che le due clienti sarebbero alla ricerca di visibilità mediatica e ha insinuato che se ci fosse stata una reale aggressione, le vittime avrebbero dovuto sporgere denuncia ufficiale. Le sue affermazioni sono state accompagnate da insulti rivolti all’inviata, sminuendo ulteriormente la vicenda e le testimonianze accumulate.

Federico ha tentato di spostare l’attenzione sulla sua bravura come stilista, difendendo la reputazione del suo marchio e dei servizi offerti nel suo salone. Tuttavia, il contrasto tra la testimonianza delle clienti e le dichiarazioni del noto hair-stylist ha creato un clima di incertezza attorno al brand, invitando ulteriori indagini nei suoi metodi lavorativi e nelle interazioni con la clientela.

Rajae Bezzaz ha promesso che tornerà sul caso, e si prospettano ulteriori sviluppi in questa vicenda che già sta suscitando grande attenzione sui social e nei media. Le polemiche che circondano Federico Fashion Style lasciano aperte domande su come i clienti vengano realmente trattati e quali misure vengano adottate per garantire la loro sicurezza e soddisfazione.